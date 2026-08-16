Santos vs Chivas se miden en la Jornada 4 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en Torreón. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Santos 2-2 Chivas es el pronóstico en el Estadio TSM Corona, como parte en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: Santos 2-2 Chivas

Santos vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Cuevas, Pardo, Sánchez y Echeverría
  • Mediocampistas: López, Mariscal, Villalba, Bullaude y Sordo
  • Delanteros: Eduardo Aguirre
Chivas ganó ante Seattle Sounders en la Leagues Cup 2026.
Chivas quedó eliminado en la Leagues Cup 2026 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Chivas

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Gómez, Romo, Campillo y Ledezma
  • Mediocampistas: González, Rey, Gutiérrez y Carrillo
  • Delantero: Alvarado y Marín

Santos vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

Santos vs Chivas se miden a partir de las 19:10 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio TSM Corona.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX, YouTube, ESPN y Disney+.

  • Partido: Santos vs Chivas
  • Fase: Jornada 4 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
  • Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM Corona
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+, YouTube y ViX