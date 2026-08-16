Santos vs Chivas se miden en la Jornada 4 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en Torreón. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Santos 2-2 Chivas es el pronóstico en el Estadio TSM Corona, como parte en la Jornada 4 del Apertura 2026.
Pronóstico: Santos 2-2 Chivas
Santos vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Cuevas, Pardo, Sánchez y Echeverría
- Mediocampistas: López, Mariscal, Villalba, Bullaude y Sordo
- Delanteros: Eduardo Aguirre
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Gómez, Romo, Campillo y Ledezma
- Mediocampistas: González, Rey, Gutiérrez y Carrillo
- Delantero: Alvarado y Marín
Santos vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
Santos vs Chivas se miden a partir de las 19:10 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio TSM Corona.
El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX, YouTube, ESPN y Disney+.
- Partido: Santos vs Chivas
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+, YouTube y ViX