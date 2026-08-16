Santos vs Chivas se miden en la Jornada 4 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en Torreón. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Santos 2-2 Chivas es el pronóstico en el Estadio TSM Corona, como parte en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: Santos 2-2 Chivas

Santos vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Chivas, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Cuevas, Pardo, Sánchez y Echeverría

Mediocampistas: López, Mariscal, Villalba, Bullaude y Sordo

Delanteros: Eduardo Aguirre

Chivas quedó eliminado en la Leagues Cup 2026 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Gómez, Romo, Campillo y Ledezma

Mediocampistas: González, Rey, Gutiérrez y Carrillo

Delantero: Alvarado y Marín

Santos vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

Santos vs Chivas se miden a partir de las 19:10 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio TSM Corona.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX, YouTube, ESPN y Disney+.