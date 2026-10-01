La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la inesperada reaparición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el pasado 30 de septiembre publicó un extenso mensaje desde Palenque, Chiapas, con motivo de los dos años de haber dejado la Presidencia de México.

“Ayer nos sorprendió el presidente López Obrador. Muy emotivo, le agradezco mucho sus palabras” Claudia Sheinbaum

Pues durante su conferencia matutina de este 1 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el video que AMLO subió en donde menciona la dedicatoria a la mandataria, además de su felicitación tras dos años de gobierno.

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