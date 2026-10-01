Colleen Slemmer fue una estudiante estadounidense de 19 años que fue brutalmente asesinada en Knoxville por su compañera de clase, Christa Pike.

Por este asesinato, Christa Pike fue condenada a la pena capital en 1996, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir una sentencia de muerte en la era moderna de Estados Unidos.

El nombre de Colleen Slemmer volvió a los titulares debido al fallo en el procedimiento de inyección letal administrado a Christa Pike.

Colleen Slemmer, la joven asesinada por Christa Pike (Tomada de video)

¿Quién fue Colleen Slemmer?

Colleen Slemmer fue una joven estadounidense que se convirtió en la víctima de uno de los crímenes más notorios de la década de 1990 en Tennessee, Estados Unidos.

En enero de 1995, Colleen residía en Knoxville, Tennessee, donde estaba matriculada en el programa federal de formación laboral Job Corps.

Su madre, May Martínez, la describió como una joven con diversos planes a futuro: disfrutaba de patinar, realizaba voluntariado en las Olimpiadas Especiales y tenía intenciones de estudiar una carrera relacionada con la informática.

¿Cuántos años tenía Colleen Slemmer?

Colleen Slemmer tenía 19 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Colleen Slemmer?

Colleen Slemmer no estuvo casada.

¿Qué signo zodiacal fue Colleen Slemmer?

Colleen Slemmer fue del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tuvo Colleen Slemmer?

Colleen Slemmer no tuvo hijos.

Colleen Slemmer, la joven asesinada por Christa Pike (Tomada de video)

¿Qué estudió Colleen Slemmer?

Colleen Slemmer sentía una gran pasión por la tecnología y aspiraba a construir una carrera profesional en ese ámbito.

¿En qué trabajó Colleen Slemmer?

Al momento de su asesinato, Colleen Slemmer estaba dedicada al 100% a sus estudios en el programa federal Job Corps en Knoxville, Tennessee.

Allí tomaba cursos intensivos de tecnología e informática con el objetivo de conseguir su primer empleo profesional en esa área.

El 12 de enero de 1995, Colleen fue atraída bajo engaños a un área aislada cerca del campus agrícola de la Universidad de Tennessee por su compañera de estudios Christa Pike (de 18 años), el novio de esta, Tadaryl Shipp (de 17 años), y Shadolla Peterson.

Motivada por celos y bajo la creencia infundada de que Colleen intentaba mantener una relación con Shipp, Pike lideró un brutal ataque que se extendió entre 30 minutos y una hora.

Colleen fue golpeada con trozos de asfalto y agredida repetidamente con un cúter y un cuchillo de carnicero mientras suplicaba por su vida.

La causa oficial de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo debido a las fracturas múltiples producidas por los golpes.

Tras el asesinato, Pike le fracturó el cráneo a Colleen y conservó un fragmento óseo en el bolsillo de su chaqueta como un “trofeo”.

El caso conmocionó a Tennessee y culminó en 1996 con la condena a muerte de Christa Pike, quien se convirtió en la mujer más joven en recibir la pena capital en la era moderna de Estados Unidos.

Su madre, May Martínez, ha mantenido viva la memoria de Colleen y ha exigido que se cumpla la sentencia durante más de tres décadas.