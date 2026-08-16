América vs San Luis chocan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 para las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América 2-0 San Luis es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 2-0 San Luis

América vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs San Luis, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Espinoza, Reyes, Juárez, Vázquez y Álvarez

Mediocampistas: Violante, Veiga, Cervantes

Delanteros: Rodríguez y Martín

América marcha como líder en el Apertura 2026 de la Liga MX (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

San Luis

Portero: Lajud

Defensas: García, Galindo y Caicedo

Mediocampistas: Cruz, Nájera, Bouquet y Estéves

Delantero: Flores, Duarte y Muñoz

América vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

América vs San Luis se miden a partir de las 17 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio Banorte.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por ViX.