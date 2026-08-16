América vs San Luis chocan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 para las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América 2-0 San Luis es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 2-0 San Luis

América vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs San Luis, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Espinoza, Reyes, Juárez, Vázquez y Álvarez
  • Mediocampistas: Violante, Veiga, Cervantes
  • Delanteros: Rodríguez y Martín
Las Águilas podrían heredar uno de los dos privilegios de sede reservados para los clubes mexicanos mejor clasificados.
América marcha como líder en el Apertura 2026 de la Liga MX (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

San Luis

  • Portero: Lajud
  • Defensas: García, Galindo y Caicedo
  • Mediocampistas: Cruz, Nájera, Bouquet y Estéves
  • Delantero: Flores, Duarte y Muñoz

América vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

América vs San Luis se miden a partir de las 17 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio Banorte.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por ViX.

  • Partido: América vs San Luis
  • Fase: Jornada 4 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX