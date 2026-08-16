América vs San Luis chocan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 para las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
América 2-0 San Luis es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 4 del Apertura 2026.
Pronóstico: América 2-0 San Luis
América vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs San Luis, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.
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América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Espinoza, Reyes, Juárez, Vázquez y Álvarez
- Mediocampistas: Violante, Veiga, Cervantes
- Delanteros: Rodríguez y Martín
San Luis
- Portero: Lajud
- Defensas: García, Galindo y Caicedo
- Mediocampistas: Cruz, Nájera, Bouquet y Estéves
- Delantero: Flores, Duarte y Muñoz
América vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
América vs San Luis se miden a partir de las 17 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio Banorte.
El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por ViX.
- Partido: América vs San Luis
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX