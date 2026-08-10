México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 2-0 a la Selección de Estados Unidos en la final del Premundial, este domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte.

México de Alex Diego saltó como favorito sobre la Selección de Estados Unidos y con la victoria se coronaron campeones ya con boleto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Marcador: México 2-0 Estados Unidos.

México vs Estados Unidos: así definió el Tri su partido del Premundial de la Concacaf

México salió a la cancha del Estadio Banorte con el boleto a los Juegos Olímpicos asegurado, esto luego de haber ganado el partido de semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la Selección de Canadá.

Goles del partido México vs Estados Unidos en el Premundial Sub-20: