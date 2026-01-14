Este 13 de enero, Toluca dio a conocer que Alexis Vega será operado en su rodilla por un problema. Estará de baja por varias semanas y te decimos la fecha en la que regresaría, y si peligra el Mundial.

Y es que los problemas físicos de Alexis Vega no son nuevos. A finales del Apertura 2025, sufrió un desgarre que lo dejó fuera prácticamente de toda la Liguilla.

Incluso se tuvo que infiltrar para poder jugar unos minutos en la Final de vuelta. Esa lesión tuvo consecuencias hasta en la nómina de Toluca, porque despidieron dos kinesiólogos.

Este intervención quirúrgica no tiene que ver con lo anterior, pero algo no anda muy bien en el cuerpo de Vega o en la preparación física del club.

¿Mundial en riesgo? Confirman que Alexis Vega será operado de la rodilla y se perderá varias semanas

Como vimos, Alexis Vega será operado de la rodilla, y se perderá una buena parte del Clausura 2025. Toluca lo anunció mediante un comunicado en sus redes sociales.

“El Deportivo Toluca FC informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación", dice el comunicado del club.

¿Qué significa? Lo más probable es que tenga dolores en la rodilla, y para evitar que el menisco se rompa o que los ligamentos corran riesgo, le van a hacer una ‘limpieza’. Pero no se considera nada grave.

¿Mundial en riesgo? Confirman que Alexis Vega será operado de la rodilla y se perderá varias semanas (Captura de pantalla )

¿Cuándo regresaría Alexis Vega? Podría perderse la primera Fecha FIFA

El mismo comunicado de Toluca dice que Alexis Vega podría estar fuera de 4 a 6 semanas. Lo que quiere decir que se perdería los partidos de Santos, Tigres, Puebla, Cruz Azul y Xolos.

Se espera que regrese en inicios de marzo, y seguramente no estará en el partido de México vs Portugal, para no arriesgarlo. Eso sí, el Mundial no corre riesgo.