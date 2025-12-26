Ya se terminó el año 2025, las temporadas van a la mitad porque no se rigen del calendario. Sin embargo, algunos futbolistas tuvieron rendimientos muy buenos, como Alexis Vega y Lionel Messi.

Ambos, Alexis Vega y Lionel Messi tuvieron un 2025 muy exitoso, con sus equipos y de manera individual. Tanto Inter Miami como Toluca fueron campeones, aunque no es tan parecido.

Ya que la Liga MX sí se adapta al calendario de la FIFA, tiene dos torneos al año, Apertura y Clausura. Mientras que la MLS tiene un programa diferente, pues se alinea a sus ligas de su país, pero esto cambiará en 2027.

Estos son los máximos asistentes del 2025:

Michael Olise: 30 asistencias Lionel Messi: 29 asistencias Lamine Yamal: 27 asistencias Riyah Mahrez: 25 asistencias Xherdan Shaquiri: 24 asistencias Al-Dawsari: 24 asistencias Alexis Vega: 23 asistencias Bradley Barcola: 23 asistencias Rayan Cherki: 23 asistencias Christos Tzolis: 22 asistencias

Alexis Vega y Messi, entre los jugadores con más asistencias en el 2025

Como vimos, Alexis Vega y Lionel Messi tuvieron un gran 2025. Tanto que están entre los jugadores con más asistencias en el año calendario. A lado de nombres muy importantes.

Lionel Messi con el Inter Miami y Argentina logró meter 29 pases de gol, mientras que Alexis Vega y la Selección Mexicana dejó 23 asistencias. El argentino consiguió el título de la MLS y el mexicano fue bicampeón de la Liga MX.

Aunque, Messi se encuentra en segundo lugar en el top internacional, y el futbolista del Toluca tiene el séptimo puesto. La lista la lidera Olise, el jugador del Bayern Munich consiguió 30 asistencias.

El top 10 de asistentes internacionales en el año 2025

Ahora veamos el top 10 de los mejores asistentes del mundo en el año calendario. Como vimos, Alexis Vega está en el séptimo puesto y Lionel Messi en el segundo lugar.

