Alexis Vega ha tenido un 2025 de ensueño, pues desde que regresó a Toluca ha cosechado título tras título, lo que convierte en una de las mejores figuras de la Liga MX y ahora las estadísticas lo ponen por encima de Lamine Yamal.

Alexis Vega regresó a Toluca para el Clausura 2024 de la Liga MX con el objetivo de mejorar su rendimiento, además de ser el club de sus amores desde pequeño, por lo que bastó solo un año y medio para escalar a lo más alto del futbol mexicano y convertirse en campeón de la mano del Turco Mohamed.

El jugador de los Diablos Rojos no solo cosecha títulos, pues ahora se reveló una estadística del seleccionado mexicano que lo pone por encima de figuras como Lamine Yamal, algo que no es para menos tratándose de un futbolista que resurgió tras volver al Toluca.

¿Mejor que Lamine Yamal? La estadística que coloca a Alexis Vega por encima de figuras mundiales

De acuerdo con datos recopilados por 365Scores, se revelaron quiénes son los futbolistas con más asistencias hasta el momento en 2025, un ranking en el que aparece el jugador del Toluca, Alexis Vega.

Alexis Vega aparece en el Top-3 de futbolistas con más asistencias a lo largo de este 2025, podio que comparte junto a Lionel Messi y Joel Amoroso, incluso por encima de figuras como Lamine Yamal, que únicamente tiene 15 en lo que va del año.

En primer lugar aparece Joel Amoroso con 23 asistencias, seguido de Lionel Messi con 22 y empatado con el astro argentino aparece el jugador del Toluca.

¿Quiénes aparecen en el Top-10 con más asistencias en 2025?

El ranking de los más asistidores quedó de la siguiente manera: