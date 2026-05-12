Rayadas vs América se enfrentarán en la Final de la Liga MX Femenil. El partido de ida es el jueves 14 de mayo de 2026 y será transmitido a las 21:10 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Rayadas vs América
- Fase: Ida Final Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX
Rayadas vs América: Hora para ver la ida de la Final de la Liga MX Femenil
Rayadas vs América se enfrentarán el jueves 14 de mayo de 2026 a partir de las 21:10 horas en la Final de la Liga MX Femenil.
Rayadas vs América: Canal para ver la ida de la Final de la Liga MX Femenil
El Rayadas vs América será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: Rayadas vs América
- Fase: Ida Final Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX
¿Cómo llegaron Rayadas y América a la Final de la Liga MX Femenil?
América vs Rayadas en la Final de la Liga MX Femenil, será un duelo entre las dos mejores escuadras de la competencia.
Rayadas eliminó a Pachuca por un marcador global de 4-3, para instalarse en la Final de la Liga MX Femenil.
En tanto, América, derrotó por goleada global de 11-4 al Toluca para clasificar a la Final de la competencia femenil.