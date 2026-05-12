Rayadas vs América se enfrentarán en la Final de la Liga MX Femenil. El partido de ida es el jueves 14 de mayo de 2026 y será transmitido a las 21:10 horas por YouTube y ViX.

Partido: Rayadas vs América

Fase: Ida Final Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube y ViX

Rayadas superó a Pachuca para meterse a la Final de la Liga MX Femenil (MEXSPORT / MEXSPORT)

Rayadas vs América: Hora para ver la ida de la Final de la Liga MX Femenil

Rayadas vs América se enfrentarán el jueves 14 de mayo de 2026 a partir de las 21:10 horas en la Final de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs América: Canal para ver la ida de la Final de la Liga MX Femenil

El Rayadas vs América será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

Partido: Rayadas vs América

Fase: Ida Final Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube y ViX

América Femenil le pasó por encima a Toluca en las semifinales (MEXSPORT / Adrian Macias)

¿Cómo llegaron Rayadas y América a la Final de la Liga MX Femenil?

América vs Rayadas en la Final de la Liga MX Femenil, será un duelo entre las dos mejores escuadras de la competencia.

Rayadas eliminó a Pachuca por un marcador global de 4-3, para instalarse en la Final de la Liga MX Femenil.

En tanto, América, derrotó por goleada global de 11-4 al Toluca para clasificar a la Final de la competencia femenil.