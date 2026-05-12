Con solo 30 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México entra en fase final de preparación como coanfitrión del Mundial 2026, el torneo más grande de la historia de fútbol.

El 11 de junio, el Estadio Banorte -antes el Estadio Azteca- será testigo del partido inaugural del Mundial 2026 con 48 selecciones y 104 partidos en México, Estados Unidos y Canadá tal y como reveló Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial FIFA 2026.

México ya tiene los preparativos en marcha para el Mundial 2026

México vive una intensa actividad logística y cultural, pues millones de visitantes se preparan para llegar a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para el Mundial 2026.

Mientras el programa cultural busca mostrar la grandeza histórica de México al mundo durante el Mundial 2026.

Miles de pequeños comercios se capacitan, voluntarios entrenan para recibir a turistas internacionales y se facilitan trámites de visa; además, operativos de seguridad coordinados entre las tres ciudades garantizan un ambiente seguro para el Mundial 2026.

De igual manera, la Selección Mexicana ya se encuentra concentrada, afinando detalles bajo la dirección técnica para su debut el 11 de junio en el Mundial 2026.

La infraestructura en cada sede está lista pues cabe mencionar que México lleva años preparándose para este momento único y este mes se verán resultados concretos de todo el esfuerzo.

Este conteo regresivo para el Mundial 2026 no solo representa una oportunidad deportiva sin precedentes, sino también un impulso económico y turístico para el país.

Hoteles, restaurantes y servicios en las ciudades sede reportan alta demanda para la llegada del Mundial 2026; mientras que la FIFA ha destacado la colaboración entre los tres países organizadores, pero México brilla por su calidez y capacidad organizativa.