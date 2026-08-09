Lionel Messi ya llegó a la ciudad de Rosario, en Argentina, para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió los 68 años de edad.

Después de aterrizar en Argentina, el futbolista se trasladó al Cementerio El Prado donde se lleva el velatorio de su papá, el cual será privado.

Messi está acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

AHORA | Lionel Messi ya aterrizó en Rosario y se dirige a la ceremonia de despedida de su papá Jorge pic.twitter.com/zukHZwmQ6Z — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 9, 2026

Lionel Messi aterriza en Argentina para darle el último adiós a su padre

Messi arribó al Aeropuerto Internacional de Rosario después de ocho horas de vuelo en un viaje privado procedente de Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos.

La llegada del astro argentino provocó un fuerte operativo de seguridad y su traslado al velatorio se dio con la escolta de la policía.

En el Cementerio El Prado está previsto que Messi se encuentre con su madre Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

Messi llega a Rosario para despedir a su padre (Especial)

Reportes indican que la inhumación de los restos de Jorge Messi se realizarán este domingo 9 de agosto por la mañana en una ceremonia íntima.

El padre de Messi murió la madrugada de este 8 de agosto después de una larga enfermedad y permanecer internado en una clínica de Rosario.

Jorge Messi fue una figura relevante para su hijo Lionel acompañándolo en las decisiones y momentos más importantes de su trayectoria.

Incluso se convirtió en su representante gestionando su carrera profesional.