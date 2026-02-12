Sarah Schleper continúa su particpación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero a las 3 horas. Transmiten ViX y Claro Sports.

Sarah Schleper competirá en su séptima participación olímpica, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí alpino.

  • Disciplina: Esquí alpino
  • Prueba: Slalom gigante
  • Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
  • Horario: 3:00 horas
  • Sede: Milán-Cortina 2026
  • Transmisión: ViX y Claro Sports

Mexicana Sarah Schleper hace historia: 7 Juegos Olímpicos de Invierno
Mexicana Sarah Schleper hace historia: 7 Juegos Olímpicos de Invierno (Jacquelyn Martin / AP)

¿Cómo quedó Sarah Schleper en su debut en Milán-Cortina 2026?

La mexicana Sarah Schleper hizo historia al completar la prueba Super-G en Milán-Cortina 2026 y ser la primera esquiadora en participar en 7 Juegos Olímpicos de Invierno.

Sarah Schleper completó su prueba con un tiempo obtenido de 1:31.37.

Los siete Juegos Olímpicos de Invierno de Sarah Schleper

  1. Juegos Olímpicos de Invierno 1998
  2. Juegos Olímpicos de Invierno 2002
  3. Juegos Olímpicos de Invierno 2006
  4. Juegos Olímpicos de Invierno 2010
  5. Juegos Olímpicos de Invierno 2018
  6. Juegos Olímpicos de Invierno 2022
  7. Juegos Olímpicos de Invierno 2026