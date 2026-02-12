Sarah Schleper continúa su particpación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero a las 3 horas. Transmiten ViX y Claro Sports.

Sarah Schleper competirá en su séptima participación olímpica, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí alpino.

Disciplina: Esquí alpino

Prueba: Slalom gigante

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 3:00 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

El domingo 15 de febrero compite Sarah Schleper en la prueba de slalom gigante, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Sarah Schleper sigue su actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, a partir de las 3:00 horas, tiempo del centro de México.

Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán la competencia de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Mexicana Sarah Schleper hace historia: 7 Juegos Olímpicos de Invierno (Jacquelyn Martin / AP)

¿Cómo quedó Sarah Schleper en su debut en Milán-Cortina 2026?

La mexicana Sarah Schleper hizo historia al completar la prueba Super-G en Milán-Cortina 2026 y ser la primera esquiadora en participar en 7 Juegos Olímpicos de Invierno.

Sarah Schleper completó su prueba con un tiempo obtenido de 1:31.37.

Los siete Juegos Olímpicos de Invierno de Sarah Schleper