Sarah Schleper continúa su particpación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero a las 3 horas. Transmiten ViX y Claro Sports.
Sarah Schleper competirá en su séptima participación olímpica, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí alpino.
- Disciplina: Esquí alpino
- Prueba: Slalom gigante
- Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
- Horario: 3:00 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Día para ver competir a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
El domingo 15 de febrero compite Sarah Schleper en la prueba de slalom gigante, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
Hora para ver a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Sarah Schleper sigue su actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, a partir de las 3:00 horas, tiempo del centro de México.
Canal para ver a Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán la competencia de Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
¿Cómo quedó Sarah Schleper en su debut en Milán-Cortina 2026?
La mexicana Sarah Schleper hizo historia al completar la prueba Super-G en Milán-Cortina 2026 y ser la primera esquiadora en participar en 7 Juegos Olímpicos de Invierno.
Sarah Schleper completó su prueba con un tiempo obtenido de 1:31.37.
Los siete Juegos Olímpicos de Invierno de Sarah Schleper
- Juegos Olímpicos de Invierno 1998
- Juegos Olímpicos de Invierno 2002
- Juegos Olímpicos de Invierno 2006
- Juegos Olímpicos de Invierno 2010
- Juegos Olímpicos de Invierno 2018
- Juegos Olímpicos de Invierno 2022
- Juegos Olímpicos de Invierno 2026