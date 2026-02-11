Lasse Gaxiola debuta el sábado 14 de febrero a las 3 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.

Lasse Gaxiola competirá en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.

  • Evento: Debut Lasse Gaxiola
  • Disciplina: Esquí de fondo
  • Prueba: Slalom gigante varonil (manga 1 y 2)
  • Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
  • Horario: 3 horas
  • Sede: Milán-Cortina 2026
  • Transmisión: ViX y Claro Sports

Hora para ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Lasse Gaxiola debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el sábado 14 de febrero, a las 3 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

  • Evento: Debut Lasse Gaxiola
  • Disciplina: Esquí de fondo
  • Prueba: Slalom gigante varonil (manga 1 y 2)
  • Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
  • Horario: 3 horas
  • Sede: Milán-Cortina 2026
  • Transmisión: ViX y Claro Sports
Sarah Schleper, con Lasse Gaxiola en brazos, durante el eslalon de la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2011.
Sarah Schleper, con Lasse Gaxiola en brazos, durante el eslalon de la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2011. (especial)

¿Cuándo vuelve a participar Lasse Gaxiola en Milán-Cortina 2026?

Lasse Gaxiola volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el mismo sábado 14 de febrero en punto de las 6:30 horas, tiempo del centro de México.

El Slalom gigante varonil será la siguiente participación de Lasse Gaxiola en Milán-Cortina 2026.

Posteriormente, el lunes 16 de febrero, participará en el Slalom varonil (manga 1 y 2).