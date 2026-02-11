Lasse Gaxiola debuta el sábado 14 de febrero a las 3 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.
Lasse Gaxiola competirá en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.
- Evento: Debut Lasse Gaxiola
- Disciplina: Esquí de fondo
- Prueba: Slalom gigante varonil (manga 1 y 2)
- Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
- Horario: 3 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Hora para ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Lasse Gaxiola debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el sábado 14 de febrero, a las 3 horas, tiempo del centro de México.
Canal para ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
¿Cuándo vuelve a participar Lasse Gaxiola en Milán-Cortina 2026?
Lasse Gaxiola volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el mismo sábado 14 de febrero en punto de las 6:30 horas, tiempo del centro de México.
El Slalom gigante varonil será la siguiente participación de Lasse Gaxiola en Milán-Cortina 2026.
Posteriormente, el lunes 16 de febrero, participará en el Slalom varonil (manga 1 y 2).