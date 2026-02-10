Donovan Carrillo volvió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, y tras una gran actuación en el programa corto, clasificó a la final del patinaje artístico que disputará el viernes 13 de febrero.

Evento: Donovan Carrillo en la Final

Disciplina: Patinaje artístico

Prueba: Programa Libre

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026

Horario: 12 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX y Claro Sports

Donovan Carrillo competirá el viernes 13 de febrero en la final de Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y lo hizo de gran manera, con una extraordinaria actuación en el programa corto del patinaje artístico.

A pesar de mostrar algunos titubeos, Donovan Carrillo se sobrepuso y logró clasificar a la final del patinaje artístico, que se realizará el viernes 13 de febrero.

Sin ningún tipo de complejo, el patinador tapatío se brindó y de nueva cuenta volvió a poner muy en alto el nombre de México

“Lo sueños se cumplen” fue su mensaje de Donovan Carrillo al finalizar su participación en el programa corto.

Donovan Carrillo of Mexico competes during the men's figure skating short program at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Tuesday, Feb. 10, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) (Francisco Seco / AP)

Hora y dónde ver a Donovan Carrillo en la final de Milán-Cortina 2026

El viernes 13 de febrero a partir de las 12 horas, Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico, en Milán-Cortina 2026.

¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo sumó 75.56 puntos en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Después, la espera para confirmar su clasificación a la final fue larga, pero Carrillo se mostró optimista. “He hecho mi trabajo y merezco estar en la final”, declaró.

Donovan Carrillo recordó que creció viendo en la televisión los Juegos Olímpicos, y ser parte ahora de un evento como Milán-Cortina 2026, lo inspira a seguir dándolo todo.