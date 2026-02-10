Donovan Carrillo volvió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, y tras una gran actuación en el programa corto, clasificó a la final del patinaje artístico que disputará el viernes 13 de febrero.
- Evento: Donovan Carrillo en la Final
- Disciplina: Patinaje artístico
- Prueba: Programa Libre
- Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
- Horario: 12 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Donovan Carrillo competirá el viernes 13 de febrero en la final de Milán-Cortina 2026
Donovan Carrillo debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y lo hizo de gran manera, con una extraordinaria actuación en el programa corto del patinaje artístico.
A pesar de mostrar algunos titubeos, Donovan Carrillo se sobrepuso y logró clasificar a la final del patinaje artístico, que se realizará el viernes 13 de febrero.
Sin ningún tipo de complejo, el patinador tapatío se brindó y de nueva cuenta volvió a poner muy en alto el nombre de México
“Lo sueños se cumplen” fue su mensaje de Donovan Carrillo al finalizar su participación en el programa corto.
Hora y dónde ver a Donovan Carrillo en la final de Milán-Cortina 2026
El viernes 13 de febrero a partir de las 12 horas, Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico, en Milán-Cortina 2026.
¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?
Donovan Carrillo sumó 75.56 puntos en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
Después, la espera para confirmar su clasificación a la final fue larga, pero Carrillo se mostró optimista. “He hecho mi trabajo y merezco estar en la final”, declaró.
Donovan Carrillo recordó que creció viendo en la televisión los Juegos Olímpicos, y ser parte ahora de un evento como Milán-Cortina 2026, lo inspira a seguir dándolo todo.