Los Juegos Olímpicos de Invierno tendrán una sede histórica en Milan-Cortina 2026, con dos ciudades fijas y largas distancias a recorrer para los asistentes.

Del 6 al 22 de febrero de 2026, sin un centro marcado del evento, los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026, se extenderán por más de 22 mil kilómetros cuadrados.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sedes: Milan y Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026 (Hassan Ammar / AP)

Los visitantes tendrán que ser muy selectivos para seguir el evento.

Quien siga los deportes de hielo en Milán, el esquí en Bormio, snowboard en Livigno, esquí de fondo en Predazzo, biatlón en Anterselva y esquí alpino en Cortina, recorrerá más de 850 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Casi 13 horas de conducción sin parar necesitarán un visitante para acceder a un buen número de competencia en Milan-Cortina 2026

Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno con dos ciudades centrales

Los protagonistas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026, el viernes 6 de febrero, Mariah Carey y Andrea Bocelli, actuarán en el estadio San Siro de Milán.

Será difícil que todos los competidores de los lugares lejanos puedan participar en el Desfile de los Atletas, como es tradición.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son los primeros con dos ciudades centrales y con eventos agrupados en cuatro áreas.

Los organizadores habilitaron alojamiento en Milán y Cortina, a la par de otros cuatro sitios

Anterselva cerca de la frontera austriaca, Bormio y Livigno cerca de la frontera suiza, y el Val di Fiemme en la provincia autónoma de Trentino también tendrán eventos.

Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026 (Julia Demaree Nikhinson / AP)

La Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 estará en Milan

Milan será la única ciudad con una Villa Olímpica fija en los Juegos de Invierno 2026, misma que se convertirá en viviendas para estudiantes después del evento.

En Cortina, se construyó una villa temporal en la que se adaptaron hoteles e instalaciones existentes.

Todo será distinto a la ocasión más reciente que Italia fue sede de los Juegos de Invierno, en Turín 2006.

Debido a las distancias, las ceremonias de medallas en Milan-Cortina se llevarán a cabo en los lugares inmediatamente después de las competiciones.