La mexicana Sarah Schleper hizo historia al completar su prueba en Milán-Cortina 2026 y ser la primera esquiadora en participar en 7 Juegos Olímpicos de Invierno.

Fue una dura prueba para la mexicana, pero aliada a su experiencia, Sarah Schlepe completó su prueba con un tiempo obtenido de 1:31.37.

Los siete Juegos Olímpicos de Invierno de Sarah Schleper

Juegos Olímpicos de Invierno 1998 Juegos Olímpicos de Invierno 2002 Juegos Olímpicos de Invierno 2006 Juegos Olímpicos de Invierno 2010 Juegos Olímpicos de Invierno 2018 Juegos Olímpicos de Invierno 2022 Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los séptimos Juegos Olímpicos de Invierno de Sarah Schleper se concretaron en el Súper G, competencia en la que finalizó en la posición 26 de Milán-Cortina 2026.

Pero su legado no solo se mide en resultados, sino en la inspiración que deja en cada niña y mujer mexicana que sueña con llegar lejos en el deporte mexicano.

Mexicana Sarah Schleper hace historia (especial)

Sarah Schleper, una historia que inspira

En su última participación en la Copa del Mundo antes de retirarse del equipo de esquí de Estados Unidos en 2011, Sarah Schleper levantó a su pequeño hijo e hizo un recorrido en el eslalon con él en brazos.

Más de 14 años después, la ahora mexicana Sarah Schleper junto a su hijo adolescente, Lasse Gaxiola, compiten en los Juegos de Milán-Cortina.

Son los séptimos Juegos Olímpicos de Invierno para Sarah, y cuando su hijo debute, será la primera madre e hijo en competir en el mismo evento.

“Esto es difícil de creer”, afirmó Schleper, quien cumplirá 47 años el 19 de febrero. “Es simplemente una historia de fantasía”.

La siguiente cita de Sarah Schleper en Milán-Cortina 2026

Sarah Schleper seguirá haciendo historia el próximo domingo 15 de febrero, también en Cortina de Ampezzo, donde participará en eslalom gigante.

Antes, el sábado 14 de febrero, Sarah Schleper estará atenta del debut de su hijo, Lasse Gaxiola en la prueba de slalom gigante varonil.