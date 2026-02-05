México competirá con 5 atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026, y a continuación te daremos el calendario detallado de sus eventos.

Donovan Carrillo | 10 de enero inicia participación

Regina Martínez | 12 de febrero debuta en Milán-Cortina 2026

Allan Corona | 13 de febrero se estrena en los Juegos de Invierno

Lasse Gaxiola | 14 de febrero, primer día de competencia

Sarah Schleper | 15 de febrero arranca su participación

Donovan Carrillo encabeza a la delegación mexicana en Milán-Cortina 2026

El patinador artístico, Donovan Carrillo, competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, será el abanderado de la delegación mexicana y debutará en Milán-Cortina 2026 el martes 10 de enero.

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico

Programa Corto: 10 de febrero | 11:30 horas

Programa Libre (Si clasifica): 13 de febrero | 12:00 horas

Donovan Carrillo of Mexico competes in the men's free skating of the ISU Four Continents Figure Skating Championships in Beijing, China, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Andy Wong) (Andy Wong / AP)

Regina Martínez hará historia en Milán-Cortina 2026

Cuando inicie su participación en Milán-Cortina 2026, Regina Martínez se convertirá en la primera atleta mexicana en participar en la competencia de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Regina Martínez | Esquí de fondo (10 km femenil)

12 de febrero | 6:00 horas

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

Allan Corona debutará como esquiador en Milán-Cortina 2026

A los 35 años, Allan Corona, con experiencia como triatleta, debutará como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Allan Corona | Esquí de fondo (10 km varonil)

13 de febrero | 4:45 horas

Allan Corona, esquiador mexicano (ESPECIAL)

Sarah Schleper logrará un récord en Milán-Cortina 2026

En los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026, Sarah Schleper será la primera mujer en la historia del esquí alpino en competir en siete ediciones del evento.

Sarah Schleper | Esquí alpino

Domingo 15 de febrero | slalom gigante femenil | 3:00 y 6:30.

Miércoles 18 de febrero | slalom femenil | 3 y 6:30 horas

Sara Schleper, atleta mexicana en esquí alpino (especial)

Lasse Gaxiola sigue la huella familiar en Milán-Cortina 2026

Lasse Gaxiola fue el último en clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Gaxiola y su madre, Sarah Schleper, harán historia en el evento al competir en la misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lasse Gaxiola | Esquí alpino