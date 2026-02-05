México competirá con 5 atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026, y a continuación te daremos el calendario detallado de sus eventos.
- Donovan Carrillo | 10 de enero inicia participación
- Regina Martínez | 12 de febrero debuta en Milán-Cortina 2026
- Allan Corona | 13 de febrero se estrena en los Juegos de Invierno
- Lasse Gaxiola | 14 de febrero, primer día de competencia
- Sarah Schleper | 15 de febrero arranca su participación
Donovan Carrillo encabeza a la delegación mexicana en Milán-Cortina 2026
El patinador artístico, Donovan Carrillo, competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, será el abanderado de la delegación mexicana y debutará en Milán-Cortina 2026 el martes 10 de enero.
Donovan Carrillo | Patinaje Artístico
- Programa Corto: 10 de febrero | 11:30 horas
- Programa Libre (Si clasifica): 13 de febrero | 12:00 horas
Regina Martínez hará historia en Milán-Cortina 2026
Cuando inicie su participación en Milán-Cortina 2026, Regina Martínez se convertirá en la primera atleta mexicana en participar en la competencia de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
Regina Martínez | Esquí de fondo (10 km femenil)
- 12 de febrero | 6:00 horas
Allan Corona debutará como esquiador en Milán-Cortina 2026
A los 35 años, Allan Corona, con experiencia como triatleta, debutará como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.
Allan Corona | Esquí de fondo (10 km varonil)
- 13 de febrero | 4:45 horas
Sarah Schleper logrará un récord en Milán-Cortina 2026
En los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026, Sarah Schleper será la primera mujer en la historia del esquí alpino en competir en siete ediciones del evento.
Sarah Schleper | Esquí alpino
- Domingo 15 de febrero | slalom gigante femenil | 3:00 y 6:30.
- Miércoles 18 de febrero | slalom femenil | 3 y 6:30 horas
Lasse Gaxiola sigue la huella familiar en Milán-Cortina 2026
Lasse Gaxiola fue el último en clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.
Gaxiola y su madre, Sarah Schleper, harán historia en el evento al competir en la misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Lasse Gaxiola | Esquí alpino
- Sábado 14 de febrero | slalom gigante varonil | 3 y 6:30 horas
- Lunes 16 de febrero | slalom varonil | 3 y 6:30 horas