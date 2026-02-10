Allan Corona debuta el viernes 13 de febrero a las 4:45 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.
Allan Corona competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.
Hora para ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Allan Corona debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el viernes 13 de febrero, a las 4:45 horas, tiempo del centro de México.
Canal para ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
¿Cuándo vuelve a participar Allan Corona en Milán-Cortina 2026?
Allan Corona volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.
El relevo 4x7 de 5 kilómetros por equipos masculinos será la siguiente participación de Allan Corona en Milán-Cortina 2026.