Allan Corona debuta el viernes 13 de febrero a las 4:45 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX y Claro Sports.

Allan Corona competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.

  • Evento: Debut Allan Corona
  • Disciplina: Esquí de fondo
  • Prueba: Cross country Varonil de 10 kilómetros
  • Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
  • Horario: 4:45 horas
  • Sede: Milán-Cortina 2026
  • Transmisión: ViX y Claro Sports

Hora para ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Allan Corona debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el viernes 13 de febrero, a las 4:45 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Las señales de ViX y Claro Sports transmitirán el debut de Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

¿Quién es Allan Corona? Esquiador mexicano.
Allan Corona, esquiador mexicano. (@allandanielcorona)

¿Cuándo vuelve a participar Allan Corona en Milán-Cortina 2026?

Allan Corona volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el domingo 15 de febrero en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.

El relevo 4x7 de 5 kilómetros por equipos masculinos será la siguiente participación de Allan Corona en Milán-Cortina 2026.