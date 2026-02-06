Sarah Schleper competirá por México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

La esquiadora mexicana, Sarah Schleper, fue la elegida para la plaza femenina y también será abanderada de México para la Ceremonia de Apertura de Milán-Cortina 2026.

¿Quién es Sarah Schleper?

Sarah Schleper nació el 19 de febrero de 1979 en Glenwood Springs, Estados Unidos, por lo que es una deportista mexicoamericana.

En 1994, Sarah Schleper tuvo su primera competencia como atleta profesional y en 1998, a los 19 años, participó en su primera Copa del Mundo. Ese mismo año, compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno Nagano 1998.

Con Estados Unidos participó en Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010. Después en 2011 se retiró y para el año 2014, cuando consiguió la ciudadanía mexicana salió del retiro.

Ya como mexicana, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 y Beijing 2022. Para Milán-Cortina 2026, hará historia junto a su hijo, ya que ambos participarán en la misma edición.

¿Qué deporte practica Sarah Schleper?

Sarah Schleper es un esquiadora mexicana.

¿Qué edad tiene Sarah Schleper?

Sarah Schleper, esquiadora mexicano, tiene 46 años de edad.

¿Sarah Schleper está casada?

Sarah Schleper está casada con el mexicano Federico Gaxiola.

¿Qué signo zodiacal es Sarah Schleper?

La esquiadora mexicana Sarah Schleper nació el 19 de febrero de 1979, por lo que su signo zodiacal es Piscis.

¿Sarah Schleper tiene hijos?

Sí, la esquiadora mexicana tiene un hijo, Lasse Gaxiola, quien también competirá en Milán-Cortina 2026.

¿Qué estudió Sarah Schleper?

No se conoce información pública sobre los estudios de la atleta profesional Sarah Schleper.

En Juegos Olímpicos de Invierno logró entrar en el Top 10 de eslalon en Turín 2006, siendo su mejor resultado en justas olímpicas.

Respecto a otras competencias al margen de los Juegos Olímpicos, la única victoria de Schleper en eslalon individual de la Copa del Mundo llegó en Lenzerheide 2005. En este circuito, ha logrado subirse al podio en cuatro paradas entre 2001 y 2005.