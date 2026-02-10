Donovan Carrillo clasificó a la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026, que disputará el viernes 13 de febrero.

A pesar de mostrar algunos titubeos, Donovan Carrillo se sobrepuso y logró clasificar a la final del patinaje artístico.

El viernes 13 de febrero a partir de las 12 horas, Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico, en Milán-Cortina 2026.

¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo sumó 75.56 puntos en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Después, la espera para confirmar su clasificación a la final fue larga, pero Carrillo se mostró optimista. “He hecho mi trabajo y merezco estar en la final”, declaró.

Donovan Carrilló clasificó por segundos Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos a la final del patinaje artístico.

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!👏



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'🇲🇽⛸️ ¡Vamos por esa final!#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/gQdY7uGT1Y — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

¿En qué lugar del programa corto terminó Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones tras su participación en el programa corto de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Con el avance de la prueba, Donovan Carrillo fue bajando posiciones, pero logró su clasificación a la final.

A la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 clasificaron 24 competidores, que se volverán a encontrar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Dónde ver a Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026?

Las plataformas ViX y Claro Sports transmitirán la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con Donovan Carrillo como protagonistas.