La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Donovan Carrillo por la final de Milán-Cortina 2026 en los Juegos Olímpicos de Invierno.
El patinador artístico, Donovan Carrillo, hizo historia al avanzar por segunda vez a una final olímpica.
Así felicitó Sheinbaum a Donovan Carrillo por la final de Milán-Cortina 2026
A través de redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje de felicitación a Donovan Carrillo.
El pase de Carrillo a la final de Milán-Cortina 2026 fue calificado por Claudia Sheinbaum como: “Un gran orgullo para México”.
“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México.”Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Fue este martes 10 de febrero cuando Donovan Carrillo consiguió terminar en lugar 23 del programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Aunque inició de manera titubeante su participación sobre el hielo del Milano Ice Skating Arena, Donovan Carrillo sumó 75.56 puntos.
Lo que le permitió a Donovan Carrillo a conseguir su boleto a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
¿Cuándo participará Donovan Carrillo en la final de Milán-Cortina 2026? Fecha y horario
La final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 con Donovan Carrillo, será este viernes 13 de febrero.
El evento podrá verse desde México, aquí toda la información.
- Evento: Donovan Carrillo en la Final
- Disciplina: Patinaje artístico
- Prueba: Programa Libre
- Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
- Horario: 12 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX y Claro Sports