El patinaje artístico es una de las disciplinas más elegantes y complejas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y contará con la participación del mexicano Donovan Carrillo, máximo referente nacional en este deporte.
Sistema de calificación del patinaje artístico
El patinaje artístico, prueba de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026, combina técnica, precisión, gracia y expresión artística, y se califica mediante el Sistema de Puntuación de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).
Puntuación del Elemento Técnico (TES)
Evalúa cada elemento ejecutado en el programa, como:
- Saltos
- Giros
- Secuencias de pasos
Cada elemento tiene un valor base y los jueces asignan un Grado de Ejecución (GOE) que va de -5 a +5, dependiendo de la calidad con la que se realice.
Puntuación de los Componentes del Programa (PCS)
Mide el aspecto artístico y global del patinaje, con una escala de 0.25 a 10, en tres categorías:
- Habilidades de patinaje
- Composición
- Presentación
En la presentación se valora la interpretación musical, expresividad, proyección, sensibilidad artística y sincronización con la música.
La puntuación total en el patinaje artístico
La Puntuación Total del Segmento en el patinaje artístico se califica sumando el TES y el PCS, y restando posibles deducciones por:
- Caídas
- Excesos o faltas de tiempo
- Errores técnicos
Este puntaje define la clasificación final y la asignación de medallas.
¿Quiénes califican en el patinaje artístico?
Las rutinas del patinaje artístico son calificadas por un panel técnico de jueces, que identifica y valida los elementos.
¿En qué pruebas competirá Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?
Donovan Carrillo competirá en la modalidad individual masculina, en programa corto y programa libre.
Para avanzar al programa libre, Carrillo debe ubicarse entre los 24 mejores patinadores del programa corto.
- En los Juegos Olímpicos de Invierno, avanzan 24 de los 30 patinadores que compiten en el programa corto.