El patinaje artístico es una de las disciplinas más elegantes y complejas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y contará con la participación del mexicano Donovan Carrillo, máximo referente nacional en este deporte.

Sistema de calificación del patinaje artístico

El patinaje artístico, prueba de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026, combina técnica, precisión, gracia y expresión artística, y se califica mediante el Sistema de Puntuación de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Puntuación del Elemento Técnico (TES)

Evalúa cada elemento ejecutado en el programa, como:

Saltos

Giros

Secuencias de pasos

Cada elemento tiene un valor base y los jueces asignan un Grado de Ejecución (GOE) que va de -5 a +5, dependiendo de la calidad con la que se realice.

Puntuación de los Componentes del Programa (PCS)

Mide el aspecto artístico y global del patinaje, con una escala de 0.25 a 10, en tres categorías:

Habilidades de patinaje

Composición

Presentación

En la presentación se valora la interpretación musical, expresividad, proyección, sensibilidad artística y sincronización con la música.

La puntuación total en el patinaje artístico

La Puntuación Total del Segmento en el patinaje artístico se califica sumando el TES y el PCS, y restando posibles deducciones por:

Caídas

Excesos o faltas de tiempo

Errores técnicos

Este puntaje define la clasificación final y la asignación de medallas.

¿Quiénes califican en el patinaje artístico?

Las rutinas del patinaje artístico son calificadas por un panel técnico de jueces, que identifica y valida los elementos.

Donovan Carrillo en Final del Campeonato de los Cuatro Contientes: Hora y canal para ver al mexicano (Graham Hughes / AP)

¿En qué pruebas competirá Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?

Donovan Carrillo competirá en la modalidad individual masculina, en programa corto y programa libre.

Para avanzar al programa libre, Carrillo debe ubicarse entre los 24 mejores patinadores del programa corto.