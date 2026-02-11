Claudia Sheinbaum celebró que Donovan Carrillo esté en la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

En su conferencia matutina de este miércoles 11 de febrero, Claudia Sheinbaum calificó como extraordinario el desempeño del joven Donovan Carrillo, hoy considerado uno de los mejores 24 patinadores de la competencia.

“Felicidades“, expresó la mandataria -de 63 años de edad- y enseguida pidió a su equipo reproducir el video de su participación, con la que logró 75.56 puntos, calificación que le permitió avanzar a la final.

Ante esto, la Presidenta de México, agregó:

“Extraordinario, la verdad. Pasó a la final. Entre todos los mexicanos le mandamos buenas vibras” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Previamente reveló haberle enviado un mensaje al patinador originario de Jalisco, de 26 años de edad; sin embargo, no mencionó nada sobre el contenido de éste.

A continuación el video del momento:

Juego Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico

Este mañana, Donovan Carrillo avanzó a la final individual varonil de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Con su ejecución de programa libre al ritmo de ‘Hip Hip Chin Chin’, Donovan Carrillo obtuvo un puntaje de 75.56, el cual le permitió clasificar a la final.

La posibilidad de ganar una medalla olímpica está cada vez más cerca. El patinador mexicano regresará a la pista de hielo de la Arena Milano el viernes 13 de febrero.

Buscará meterse al podio en la competencia que iniciará a las 12:00hrs, tiempo del centro de México. Presentará una rutina libre al ritmo de música de Elvis Presley.

Donovan Carrillo clasificó a la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 (Ashley Landis / AP)

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que Donovan Carrillo clasifica a la final. La primera vez fue en Beijing 2022, donde se colocó en el puesto 22.

Con este logro rompió una sequía de 30 años, tiempo en que ningún patinador mexicano figuró en esta disciplina deportiva.