México está por iniciar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026, en busca de ganar la primera medalla para el país en la historia del evento.

Con 10 participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno, México tiene en Donovan Carrillo a un buen candidato para ganar su primera medalla.

La mejor actuación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno, St. Moritz 1928, tienen el registro de la mejor actuación de México en este evento.

El equipo de bobsleigh formado por Mario Casasús, Genaro Díaz, José Díaz, Ignacio de Landa y Lorenzo Elízag, terminaron en el puesto número 11 de la competencia.

Muchos años más tarde, el patinador Donovan Carrillo clasificó a la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, y terminó en el lugar 22.

Estos son los mexicanos con más participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno:

Hubertus von Hohenlohe | Es el deportista mexicano que más ediciones. Estuvo en Sarajevo 1984, Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014.

Sarah Schleper | Tiene el logro de haber participado en 6 ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno, aunque solo dos bajo la bandera de México.

Donovan Carrillo | Se convirtió en el primer patinador en competir en esta disciplina, después de 30 años de ausencia, lo hizo en Beijing 2022.

Donovan Carrillo, en el Mundial de Patinaje Artístico 2024. (Graham Hughes / AP)

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026 inician el viernes 6 de febrero y concluyen el 22 de febrero.

Será la tercera vez que los Juegos Olímpicos de Invierno se celebren en Italia, y la primera desde Turin 2006.

Serán 19 días de competencias, con cinco atletas mexicanos inscritos en el evento.