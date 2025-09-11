El momento de una de las peleas más esperadas en el boxeo ha llegado toda vez que este sábado 13 de septiembre, Canelo Álvarez se verá las caras con Terence Crawford en Las Vegas en una pelea que se presupuesta, sea la más vista de la historia y en la cual estarán presentes personalidades como Mike Tyson, quien dio su punto de vista sobre quien cree que ganará.

En entrevista con The Big Podcast, Mike Tyson fue consultado sobre quien cree que ganará la pelea de Canelo vs Crawford y fue muy claro al asegurar que a él le gustaría que se impusiera el pugilista norteamericano, pero a su parecer, será Saúl Álvarez, a quien ve como un boxeador poderoso e inteligente.

“Quiero que gane Crawford, pero no parece que vaya a pasar. Me gustaría que pasara. Este chico (Canelo) es un pegador fuerte, es un peleador inteligente. Quiero verlo”, dijo Mike Tyson, quien resaltó las condiciones que ve en Canelo Álvarez para quedarse con una de las peleas más atractivas de su carrera.

El esfuerzo de Terence Crawford para pelear con Canelo Álvarez

Es importante mencionar que Terence Crawford es un boxeador de jerarquía e hizo gran parte de su carrera en la división welter con 147 libras. Para el año pasado, subió a superwelter con 154 libras; mientras que Canelo es campeón absoluto en la categoría de los supermedianos con 168 libras, lo que significa dos divisiones más arriba para Crawford.

Precisamente este esfuerzo para subir de peso y la inexperiencia en esta división tienen como favorito a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford, quien en estos momentos marcha por debajo en las casas de apuestas a causa de las 20 libras que tuvo que subir para que se diera este enfrentamiento.

Cabe mencionar que Terence Crawford expondrá su condición de invicto en la pelea contra Canelo Álvarez toda vez que su récord actual es de 41 victorias y cero derrotas; por su parte, Saúl acumula 63 triunfos, dos empates y dos peleas pérdidas a lo largo de su carrera en el boxeo.

Mike Tyson has high expectations for Canelo vs. Crawford pic.twitter.com/AF2QFpIftu — Hard Rock Bet (@HardRockBet) September 10, 2025

Fecha y hora de la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Este duelo será el estelar dentro de una función que iniciará a las 17:30 hrs (tiempo del centro de México), comenzará con las peleas estelares a las 19:30 hrs y llegará al combate entre el mexicano y el norteamericano cerca de las 21:30 hrs.

Es importante resaltar que la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá transmisión por televisión abierta debido a que los derechos de transmisión fueron adquiridos en su totalidad por la plataforma de Netflix, la cual la ofrecerá en su catálogo de contenido sin costo adicional.

De tal forma, está todo listo para una de las peleas más esperadas del año y una que bien podría exigir el máximo de las capacidades de Canelo Álvarez por las condiciones de su rival.