Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se lanzó contra se lanzó contra Netflix porque transmitirá en exclusiva el combate entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford.

Al ser cuestionado por los medio, Mauricio Sulaimán calificó de "penoso" que Netflix haya adquirido los derechos globales de la pelea del Canelo, pues aseguró que esto atenta contra el aficionado al boxeo.

Será la noche del sábado 13 de septiembre cuando Netflix transmita a nivel mundial el combate entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford, en donde los usuarios de la plataforma tendrán el combate incluido en su suscripción.

Mauricio Sulaimán se lanza contra Netflix por tranmisión del combate del Canelo

El presidente del CMB aseguró que se trata de un hecho “penoso“, pues durante 16 años Televisa y TV Azteca habían transmitido de manera gratuita las peleas del boxeador mexicano para el pueblo.

Ante esto, Mauricio Sulaimán reprochó que la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez será transmitida únicamente por Netflix, pues la plataforma no accedió a negociar la transmisión en diferido del combate en televisión abierta.

El presidente del CMB consideró que esta acción representa “un golpe” al deporte, tras asegurar que el pueblo debe ser dueño de todo espectáculo deportivo, por lo que

Pese a esto, Mauricio Sulaimán señaló que se trata de acuerdos comerciales, por lo que dijo se debe respetar el contrato, reiterando que no está de acuerdo con lo sucedido.

Mauricio Sulaimán, presidente de Consejo Mundial de Boxeo (CMB) (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Netflix da duro golpe a TV Azteca: Les quita la exclusividad del Canelo Álvarez contra Terence Crawford

Duro golpe recibió TV Azteca, televisora de Ricardo Salinas Pliego, luego de que Netflix les quitara la exclusividad de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford .

De acuerdo con los reportes, Netflix adquirió todos los derechos, por lo que no habrá retransmisión de la pelea del Canelo Álvarez través de sistema abierto, ni para TV Azteca, ni para Televisa.

El combate contra Terrence Crawford será el segundo de cuatro que Saul Canelo Álvarez pactó con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

Esto toda vez que la primer pelea fue el que el boxeador mexicano sostuvo con el cubano William Scull el 3 de mayo.