Canelo vs Terence Crawford se enfrentarán el sábado 13 de septiembre por el título indiscutido supermediano, pero el ganador también recibirá un cinturón conmemorativo del CMB; te contamos qué representa el fajín.

El CMB entrega cinturones especiales a los ganadores de las peleas que se realizan el 5 de mayo y el 16 de septiembre: Canelo o Terence Crawford lo recibirán el 13 de septiembre.

Canelo vs Terence Crawford: ¿Qué representa el cinturón especial que tendrá el ganador de la pelea?

El sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, chocan Canelo vs Terence Crawford, y el CMB creó el cinturón conmemorativo “Nahui Huey Altepemeh” para el ganador, en un homenaje al estado de Tlaxcala.

La creación del cinturón contó con la participación de Guadalupe Xicohténcatl, quien pintó sobre cuero símbolos de la cosmovisión tlaxcalteca.

A su vez, Jaqueline España integró 70 piezas de talavera en tonos rosa y amarillo con detalles en oro de 10 quilates.

El cinturón “Nahui Huey Altepemeh” refleja la riqueza cultural de Tlaxcala y su conexión con el boxeo.

En la placa central del cinturón se integró el mural Cacaxtla y la inscripción de nahuatl “Nahui Huey Altepemeh”, que honra el linaje de los cuatro señoríos tlaxcaltecas.

Canelo vs Terence Crawford: Hora y canal para ver la pelea el sábado 13 de septiembre

La pelea Canelo vs Terence Crawford subirá al ring aproximadamente a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre, siendo la pelea estelar de una función que arranca desde las 17 horas.

La plataforma Netflix transmitirá de manera exclusiva por primera vez una pelea del Canelo Álvarez, cuando el mexicano se mida con el estadounidense Terence Crawford.

Pelea: Canelo vs Terence Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix

¿Cómo llegan Canelo y Terence Crawford a su pelea del sábado 13 de septiembre?

En la pelea Canelo vs Terence Crawford, programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, estará en juego la corona indiscutida de peso supermediano.

Canelo Álvarez, quien comenzó su carrera profesional en 2005 a los 15 años, llega con un récord de 63-2-2, con 39 peleas ganadas por la vía del nocaut.

Terence Crawford retará al Canelo Álvarez con un récord invicto de 41-0, 31 de esos triunfos fue por vía del cloroformo.