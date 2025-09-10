Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, habló sobre la posibilidad de comprar a uno de los equipos con más recorrido en el futbol mexicano: el Atlas FC.

A días de que se mida en el ring a Terence Crawford, Canelo Álvarez dejó claro que es “un hombre de negocios” y no descarta explorar la Liga MX para comprar al Atlas FC.

Recordemos que en una final del 2022, el boxeador mexicano se declaró seguidor del equipo rojinegro: "Soy atlista. Nunca le he ido a un equipo, fíjate, pero ahora soy Atlas 100%“.

¿Canelo Álvarez comprará al Atlas FC?

Grupo Orlegi ha dejado claro que quiere vender al Atlas FC y el boxeador mexicano Canelo Álvarez podría ser uno de los interesados para adquirir el equipo de la Liga MX.

En una conferencia con los medios de comunicación, Canelo Álvarez habló abiertamente de la posibilidad de comprar al Atlas FC, pero también explicó que su enfoque primero está en la pelea contra Terence Crawford.

“No me he puesto a pensar, acabo de ver ahora entrenando que empezaron a querer vender al Atlas, pero no es momento de pensar en eso. Regresando (de su pelea), si es para algo bien ¿por qué no? Soy un hombre de negocios”, dijo el campeón mexicano.

En caso de que se concrete la venta, Canelo pondría su granito de arena para que la multipropiedad en la Liga MX llegue a su fin, ya que Grupo Orlegi también es dueño de Club Santos Laguna.

Atención Rojinegros 🚨



¿Canelo comprará al Atlas? 💰🤯



Ojo a la respuesta del campeón mexicano 👀 pic.twitter.com/ErWkOD6dTd — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 10, 2025

¿Cuándo y a qué hora es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Mientras el Canelo Álvarez decide entre si comprar o no al Atlas FC, el boxeador mexicano tendrá que enfocarse en su próxima pelea frente a Terence Crawford.

La pelea de Canelo Álvarez está programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

En esta ocasión, la pelea no será transmitida por televisión abierta y se podrá ver en exclusiva por la plataforma: Netflix.