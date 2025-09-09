Saúl Canelo Álvarez regresa al ring el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada; te decimos la hora y el canal para ver la pelea ante el estadounidense Terence Crawford.

El multicampeón mexicano, Saúl Canelo Álvarez, enfrentará su pelea número 68 como profesional en busca del triunfo 64, llevando como rival a Terence Crawford en el Allegiant Stadium.

Canelo vs Terence Crawford: Hora para ver la pelea de Saúl Álvarez el sábado 13 de septiembre

La pelea Canelo vs Terence Crawford subirá al ring aproximadamente a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre, siendo la pelea estelar de una función que arranca desde las 17 horas.

Canelo vs Terence Crawford: Canal para ver la pelea de Saúl Álvarez el sábado 13 de septiembre

La plataforma Netflix transmitirá de manera exclusiva por primera vez una pelea del Canelo Álvarez, cuando el mexicano se mida con el estadounidense Terence Crawford.

Pelea: Canelo vs Terence Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix

El campeón indiscutido tiene poder, fuerza, experiencia y 14 años como campeón lo avalan.

🇲🇽 Canelo vs Crawford 🇺🇸

🗓️ 13 de septiembre de 2025

👑 Indiscutible 168 libras.

🏟️ Estadio Allegiante, Las Vegas

— World Boxing Council en Español (@wbcboxeo) September 8, 2025

¿Cómo llegan Canelo y Terence Crawford a su pelea del sábado 13 de septiembre en Las Vegas?

En la pelea Canelo vs Terence Crawford, programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, estará en juego la corona indiscutida de peso supermediano.

Para encarar el reto, Terence Crawford subirá dos divisiones en busca de hacer historia venciendo al Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez, quien comenzó su carrera profesional en 2005 a los 15 años, llega con un récord de 63-2-2, con 39 peleas ganadas por la vía del nocaut.

Terence Crawford retará al Canelo Álvarez con un récord invicto de 41-0, 31 de esos triunfos fue por vía del cloroformo.

Así fueron las peleas más recientes del Canelo Álvarez y Terence Crawford

Saúl Canelo Álvarez recuperó ante William Scull el cinturón supermediadno avalado por la FIB en mayor pasado, para completar su colección en esa categoría.

Terence Crawford dominó a Israel Madrimov para ganar el título de peso superwelter de la AMB, pero al subir de peso, sus ráfagas de golpes carecieron de su chispa, brío, fuerza y explosión habituales.