Saúl Canelo Álvarez reaparece en el ring para exponer todos sus cinturones ante Terence Crowford en Las Vegas, Nevada; te decimos qué campeonatos expondrá el boxeador mexicano.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford prometen una gran pelea en el Allegiant Satadium de Las Vegas, Nevada, el sábado 13 de septiembre de 2025.

¿Qué campeonatos expondrá Canelo Álvarez vs Terence Crawford en Las Vegas?

Saúl Canelo Álvarez expondrá su título indiscutido de peso supermediano, que incluye sus cuatro cinturones correspondientes a los cuatro organismos oficiales del mundo del boxeo.

Estos son los campeonatos que expondrá Canelo Álvarez ante Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Campeonato Mundial de la Asociación Mundial de Boxeo

Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Boxeo

Campeonato Mundial de la Organización Mundial de Boxeo

Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Boxeo

Canelo vs Terence Crawford: Hora y canal para ver la pelea de Saúl Álvarez

La pelea Canelo vs Terence Crawford subirá al ring aproximadamente a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre.

La plataforma Netflix transmitirá la pelea del Canelo Álvarez contra el púgil estadounidense Terence Crawford.

Pelea: Canelo vs Terence Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix

¿Cómo llegan Canelo y Terence Crawford a su pelea del sábado 13 de septiembre en Las Vegas?

En la pelea Canelo vs Terence Crawford, programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, estará en juego la corona indiscutida de peso supermediano.

Para encarar el reto, Terence Crawford subirá dos divisiones en busca de hacer historia venciendo al Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez, quien comenzó su carrera profesional en 2005 a los 15 años, llega con un récord de 63-2-2, con 39 peleas ganadas por la vía del nocaut.

Terence Crawford retará al Canelo Álvarez con un récord invicto de 41-0, 31 de esos triunfos fue por vía del cloroformo.

Peleas más recientes del Canelo Álvarez y Terence Crawford

Saúl Canelo Álvarez recuperó ante William Scull el cinturón supermediadno avalado por la FIB en mayor pasado, para completar su colección en esa categoría.

Terence Crawford dominó a Israel Madrimov para ganar el título de peso superwelter de la AMB, pero al subir de peso, sus ráfagas de golpes carecieron de su chispa, brío, fuerza y explosión habituales.