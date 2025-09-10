Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán por el campeonato indiscutido del peso supermediano, pero antes deben encontrarse en el pesaje oficial; te decimos cuándo y dónde ver la ceremonia.

La ceremonia de pesaje no debería ser un problema para Canelo Álvarez y Terence Crawford, pero se ha convertido en un momento importante en las grandes peleas de boxeo.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo ver la ceremonia de pesaje?

La ceremonia de pesaje de la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford es el viernes 12 de septiembre, un día antes de la pelea en Las Vegas, Nevada.

A partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, inicia la ceremonia de pesaje de la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Dónde ver la ceremonia de pesaje?

La ceremonia de pesaje de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será transmitida en vivo a través del Canal de YouTube de la plataforma Netflix.

Evento: Ceremonia de pesaje Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal de YouTube de la plataforma Netflix

Día y canal para ver la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford

La pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford subirá al ring aproximadamente a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre.

La plataforma Netflix transmitirá de manera exclusiva la pelea del Canelo Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford.

Pelea: Canelo vs Terence Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix

Así llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford a su pelea del sábado 13 de septiembre

En la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford estará en juego la corona indiscutida de peso supermediano.

Canelo Álvarez llega con un récord de 63-2-2, con 39 peleas ganadas por la vía del nocaut, y es marcado como favorito para ganar.

Terence Crawford retará al Canelo Álvarez con un récord invicto de 41-0, 31 de esos triunfos fue por vía del cloroformo.