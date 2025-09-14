Mike Tyson vuelve a dar de qué hablar, ahora le propinó un brutal golpe al youtuber más famoso del mundo, MrBeast, y sí, lo dejó viendo estrellitas.

Y es que parece que Mike Tyson no pierde el toque, incluso se podría decir que sigue siendo un boxeador en activo, aunque no profesional. MrBeast lo supo y la mala.

Recordemos que Tyson tuvo un combate de exhibición ante Jake Paul en noviembre del 2024. Aunque lo ganó el influencer, no se vieron grandes golpes.

En este 2025 se prepara una pelea que seguro va a romper el internet. Iron Mike firmó una exhibición Floyd Mayweather, considerado como el mejor de los tiempos.

Mike Tyson le da brutal golpe a MrBeast y casi lo manda con San Pedro; lo dejó en el piso

Mike Tyson fue parte de la transmisión para la televisión de Estados Unidos de la pelea de Canelo Álvarez y Terrence Crawford, al igual que el youtuber más famoso del mundo, MrBeast.

En algún momento del programa, MrBeast comentó que de manera de reto, iba a recibir un golpe de Mike Tyson. Cuando apenas se estaba preparando, el exboxeador soltó un gancho al hígado.

La cara de Jimmy Donaldson, MrBeast, fue de mucho dolor, inmediatamente se agachó pues no aguantó el impacto. El video se comenzó a hacer viral en redes sociales, y aunque muchos se lamentaban del influencer, otros decían que era falso, que estaba actuado.

El famoso youtuber @MrBeast le pidió a Mike Tyson que le tocase el estómago y lo que ocurrió después no creo que sorprenda a nadie 😅#CaneloCrawford pic.twitter.com/jdTlSTTiJJ — JuliusJulianis (@julianisjulius) September 14, 2025

Terrence Crawford vence a Canelo Álvarez

Ahora pasemos a ver una pelea real. Canelo Álvarez se enfrentó a Terrence Crawford en uno de los combates más esperados en el mundo del boxeo.

Las apuestas ponían ligeramente favorito a Canelo Álvarez, pero Terrence Crawford no le importó y ganó por decisión unánime. Además le quitó todos los cinturones al mexicano. Las tarjetas tampoco fueron muy disparejas: 116-112, 115-113 y 115-113.

Parece que ser que de parte de Álvarez, sí podría haber revancha, pero ahora con las condiciones del estadounidense y lo más importante, tendrían que coordinar la fecha.