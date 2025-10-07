MrBeast reveló su temor a la IA al pensar que puede afectar a los creadores de YouTube y a la plataforma a futuro.

James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast habló sobre sus temores en torno a la Inteligencia Artificial, especialmente ante la posible afectación a creadores de contenido en YouTube.

¿Qué dijo MrBeast sobre la IA y los creadores de YouTube?

A través de su cuenta de X, MrBeast rompió el silencio al revelar sus temores con respecto a la IA, preguntándose sobre el futuro de YouTube y los creadores de contenido:

“Cuando los videos de IA sean tan buenos como los videos normales, me pregunto qué le hará eso a YouTube y qué impacto tendrá en los millones de creadores que actualmente producen contenido para ganarse la vida… son tiempos aterradores.” MrBeast

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025

Pues tal y como señaló MrBeast en su cuenta de X, el realismo de los videos hechos con IA que se han viralizado, muchas veces sobrepasa la calidad de los creadores de contenido.

Poniendo así en duda el futuro tanto de los creadores de contenido de YouTube, como de otras redes sociales, asegurando que la IA era un terreno peligroso.

No obstante, varios expertos han asegurado que aunque la IA avance y se desarrolle cada vez más y a pasos apresurados, esto no sustituirá la creatividad de los humanos.

Tal y como lo señaló Lars Erik Holmquis t, profesor entrevistado por la BBC , pues asegura que la ayuda de la IA hace que la creatividad sea “más barata”.

El creador de contenido de de 27 años de edad considera que quienes ganarán con la ayuda de la IA serán precisamente aquellos que la aprovechen para crear contenido “realmente bueno”.