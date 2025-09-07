Mike Tyson y Floyd Mayweather, dos grandes leyendas del boxeo, volverán a la acción en el ring luego de que ambos deportistas llegarán a un acuerdo para una pelea de exhibición.

Será el próximo año cuando las dos leyendas se midan en un combate de exhibición: Tyson, quien para 2026 cumplirá 60, volverá al ring después de su derrota ante Jake Paul.

Mientras que la última pelea de Mayweather fue hace un año, al 24 de agosto de 2024 ante el luchador de artes marciales mixtas John Gotti III que también fue un combate de exhibición.

¿La pelea del siglo? Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarán pelea de exhibición

El 2026 será el año en que marque el regreso de dos grandes leyendas del boxeo, Mike Tyson y Floyd Mayweather en una pelea de exhibición organizada por CSI Sports/Fight Sports.

Se espera que dicho evento se lleve a cabo a principios del 2026 aunque hasta el momento el organizador no ha compartido detalles sobre fecha, lugar y canal de transmisión del combate.

Lo único que se sabe es que la pelea será de 8 rounds de 2 minutos cada uno, como se acostumbra en una pelea de exhibición y contará con una transmisión global multiplataforma.

Mike Tyson se dijo sorprendido de que Floyd Mayweather aceptará dicho combate

Dos de los boxeadores más destacados de todos los tiempos se preparan para enfrentarse entre sí, y Mike Tyson ya dio sus primeras declaraciones sobre el combate ante Floyd Mayweather.

“Cuando CSI me propuso subir al ring con Floyd Mayweather, pensé: ‘Esto no va a pasar’, pero Floyd dijo que sí. Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es de lo más impredecible” declaró Tyson para CSI Sports/Fight Sports.

Por su parte, Mayweather quien se retiró profesionalmente en 2017, pero que desde entonces ha peleado en 8 combates de exhibición, lanzó una amenaza a Tyson: “Llevo 30 años haciendo esto y ningún boxeador ha podido empañar mi legado”.