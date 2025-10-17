Con una pelea en la que se pronostica un nocaut, Micky Román vs Bronco Lara se medirán en Ciudad Juárez, función que será transmitida por Box Televisa; te decimos la hora y canal para verla.

Se espera una pelea de poder a poder entre Micky Román y Bronco Lara, ya que el resultado de la misma definirá buena parte del futuro de ambos pugilistas, y se podrá conocer a través de la señal de Box Televisa.

Micky Román vs Bronco Lara: Hora para ver Box Televisa el sábado 18 de octubre

A las 23:05 horas, tiempo del centro de México, está programada la transmisión en Box Televisa de la función que encabeza la pelea Micky Román vs Bronco Lara, el sábado 18 de octubre.

Micky Román vs Bronco Lara: Canal para ver Box Televisa el sábado 18 de octubre

El Canal 5 y la plataforma ViX transmitirán la pelea de boxeo entre los boxeadores Micky Román vs Bronco Lara, el sábado 18 de octubre.

Pelea: Micky Román vs Bronco Lara

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 23:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gimnasio Universitario UACJ de Ciudad Juárez.

Transmisión: Canal 5 y ViX

Micky Román vs Bronco Lara: La pelea que definirá su futuro en el boxeo profesional

El excampeón mundial, Mauricio Bronco Lara, acepta que una derrota ante Micky Román, podría acabar con su carrera, por lo que quiere resurgir y que su triunfo sea visto por la señal de Box Televisa.

“Al final de cuentas en el ring es uno a uno, no importa el ruido, la gente, eso es lo de menos, yo arriba del ring no escucho nada”, advirtió Bronco Lara de cara al duelo contra Micky Román.

El deseo del Bronco Lara es acabar con Micky Román, “lo quiero mandar a descansar a su casa, después de esta creo que se retira”.

Micky Román acepta el reto llamado Bronco Lara, “no estoy confiado en la victoria, estoy confiado en la preparación. Me sentí como cuando peleé por un título del mundo, emocionalmente me siento tranquilo”.

La pelea semifinal que transmitirá Box Televisa

Dos noqueadores de raza pura se verán las caras el sábado 18 de octubre en duelo que no promete no llegar a las tarjetas, en la función que transmitirá Box Televisa.

El invicto Miguel Fantástico Esparza y el colombiano Miguel Ruíz presagian un desenlace explosivo entre dos bombarderos de grueso calibre.