Liverpool vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 8 de la Premier League; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Dos partidos están programados en la continuación de la Jornada 8 de la Premier League, y Liverpool vs Manchester United será el estelar.

Liverpool vs Manchester United: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Premier League?

El domingo 19 de octubre de 2025 continúaa la Jornada 8 de la Premier League, y en la cancha de Liverpool, el Manchester United busca recuperar la cima de la competencia.

Liverpool vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Premier League?

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Liverpool vs Manchester United, como parte de la Jornada 8 de la Premier League.

Liverpool vs Manchester United chocan a partir de las 9:30 horas, tiempo del centro de México, el domingo 19 de octubre.

Partido: Liverpool vs Manchester United

Fase; Jornada 8 de la Premier League

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 8 de la Premier League?

Liverpool, rival de Manchester United en la Jornada 8 de la Premier League, perdió 1-2 con Chelsea en su anterior partido.

Con la derrota, Liverpool perdió el liderato de la Premier League con Arsenal, así que busca recuperar el terreno perdido venciendo al Manchester United en la Jornada 8.

Después de enfrentar al Manchester United, Liverpool jugará la Jornada 3 de la Champions League, el miércoles 22 de octubre visitando al Frankfurt.

Así llega Manchester United a la Jornada 8 de la Premier League vs Liverpool

El Manchester United llega a la Jornada 8 de la Premier League contra Liverpool, con la necesidad de lograr un buen resultado que lo acerque a los primeros lugares de la competencia.

En la Jornada 7 de la Premier League, el Manchester United derrotó 2-0 al Sunderland, un triunfo importante en su objetivo para redondear una buena temporada.

El Manchester United está enfocado en la Premier League, ya que no toma parte de ninguna otra competencia en el actual semestre.