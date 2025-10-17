Edson Álvarez y el Fenerbahce reciben al Karagümrük en la Jornada 9 de la Superliga de Turquía; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido del futolista mexicano.

El Fenerbahce de Edson Álvarez busca su quinta victoria en la Superliga de Turquía, en la Jornada 9 de la competencia.

Día para ver al mexicano Edson Álvarez con el Fenerbahce en la Superliga de Turquía

El Fenerbahce de Edson Álvarez recibe al Karagümrük en la Jornada 9 de la Superliga de Turquía, el domingo 19 de octubre de 2025.

Hora para ver al mexicano Edson Álvarez con el Fenerbahce en la Superliga de Turquía

A las 11 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Fenerbahce vs Karagümrük, en la Jornada 9 de la Superliga de Turquía, con la posible participación del mexicano Edson Álvarez.

Canal para ver al mexicano Edson Álvarez con el Fenerbahce en la Superliga de Turquía

El partido de la Jornada 9 de la Superliga de Turquía, Fenerbahce vs Karagümrük será transmitido por la plataforma Disney + y ESPN.

Partido: enerbahce vs Karagümrük

Fase: Jornada 9 de la Superliga de Turquía

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sukru Saracoglu Stadium

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo llegan Edson Álvarez y Fenerbahce a la Jornada 9 de la Superliga de Turquía?

Con ocho partidos jugados en la Superliga de Turquía, el Fenerbahce de Edson Álvarez ocupa el cuarto lugar de la competencia con 16 puntos.

El Fenerbahce necesita vencer en su cancha al Karagümrük, para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Edson Álvarez y el Fenerbahce empataron sin goles con Samsunspor en la Jornada 8 de la Superliga de Turquía.

Desde su llegada al Fenerbahce, Edson Álvarez ha participado en dos partidos de la temporada actual de la Superliga de Turquía.

¿Cómo va la Karagümrük previo al partido de la Jornada 8 de la Superliga de Turquía?

Karagümrük, rival del Fenerbahce de Edson Álvarez en la Jornada 9 de la Superliga de Turquía, ocupa el lugar 18 del torneo con 3 puntos.

En la Jornada 7 de la Superliga de Turquía, Karagümrük perdió 3-4 con Trabzonspor, para hundirse en el fondo de la tabla, por lo que necesita sumar ante el Fenerbahce con urgencia.