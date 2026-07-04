Sidny Lopes Cabral fue uno de los futbolistas de la selección de Cabo Verde que más sorprendió por su desempeño durante el Mundial 2026.

Pero, ¿quién es Sidny Lopes Cabral? Te decimos más de él en esta nota.

¿Quién es Sidny Lopes Cabral? Futbolista de Cabo Verde

Sidny Lopes Cabral es un futbolista profesional nacido en los Países Bajos, pero que juega de manera internacional con la selección de Cabo Verde. Se desempeña como defensa o lateral por ambas bandas.

Actualmente, destacó como una de las grandes figuras de su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién es Sidny Lopes Cabral? Futbolista de Cabo Verde (sidnylc / IG )

¿Qué edad tiene Sidny Lopes Cabral?

Sidny Lopes Cabral nació el 18 de septiembre de 2002, por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sidny Lopes Cabral?

De acuerdo con información pública, Sidny Lopes Cabral no se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Sidny Lopes Cabral?

Sidny Lopes Cabral nació un 18 de septiembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Virgo.

¿Quién es Sidny Lopes Cabral? Futbolista de Cabo Verde (sidnylc / IG )

¿Cuántos hijos tiene Sidny Lopes Cabral?

Información de Sidny Lopes Cabral señala que no tiene hijos.

¿Qué estudió Sidny Lopes Cabral?

Desde muy joven Sidny Lopes Cabral ha estado completamente enfocado en academias de fútbol de alto rendimiento en Europa, por lo que ha desarrollado una carrera como jugador profesional.

¿En qué ha trabajado Sidny Lopes Cabral?

El rendimiento Sidny Lopes Cabral capturó la atención del histórico club Benfica de Portugal que lo fichó el 30 de diciembre de 2025 por 6 millones de euros.

Debutó con el club lusitano con una asistencia en enero de 2026 y llegó a disputar las eliminatorias del reconocido torneo UEFA Champions League.

No obstante, en junio de 2026, tras su gran nivel, el Benfica acordó su traspaso al Trabzonspor del futbol turco por una cifra reportada de 10 millones de euros.