México vs Inglaterra será arbitrado por el australiano de origen iraní, Alireza Faghani, designado por la FIFA para dirigir el partido de octavos de final del Mundial 2026.

El arbitraje estará en la mira en el partido de este domingo, México vs Inglaterra en el Estadio Banorte, así que el árbitro Alireza Faghani tendrá que aplicar toda su experiencia sobre la cancha.

Alireza Faghani es un árbitro histórico en Mundiales

Alireza Faghani, el árbitro del partido México vs Inglaterra, es un silbante histórico de 47 años y uno de los pocos jueces en participar en cuatro Mundiales de la FIFA consecutivos, ya que ha trabajado en el torneo desde Brasil 2014.

Aunque nació en Irán, Faghani representa a la federación de Australia y es un árbitro conocido para las selecciones de México e Inglaterra.

Alireza Faghani será el árbitro del México vs Inglaterra (ESPECIAL)

Antecedentes de Alireza Faghani con la Selección Mexicana

Alireza Faghani trae buenos recuerdos para la Selección Mexicana, ya fue el árbitro central del histórico partido de fase de grupos en el que México venció 1-0 a Alemania, en el Mundial de Rusia 2018.

En cambio, Inglaterra no lo recuerda con la misma alegría, pues impartió justicia en el duelo en el que los británicos cayeron con Bélgica en el partido por el tercer puesto de de Rusia 2028.