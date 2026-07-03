La Selección de Inglaterra habría elegido su lugar de estancia: JW Marriott Hotel de Santa Fe como su base de operaciones en la Ciudad de México, en dpnde aseguran que el equipo inglés se concentrará en el hotel ubicado en Avenida Santa Fe 160 , alcaldía Álvaro Obregón, mientras se prepara para el partido contra México en el Mundial 2026.

La información en redes sociales, ha generado gran expectativa entre los aficionados mexicanos, que ya especulan sobre posibles recibimientos en la zona ante el Mundial 2026.

Cabe mencionar que el JW Marriott Santa Fe es conocido por su alta seguridad, comodidades de primer nivel y aislamiento relativo, características ideales para una selección de élite como Inglaterra.

Inglaterra se hospedaría en el JW Marriott Santa Fe durante su estancia en CDMX y divide opiniones

Mientras algunos usuarios llaman a una “serenata” con mariachi, ruido y presencia masiva para recordar a los ingleses que juegan en territorio mexicano, otros piden prudencia y hospitalidad, argumentando que la ventaja real está en la cancha y en la altura de la CDMX durante el partido de México vs Inglaterra.

La filtración del hotel ha revivido el clásico debate sobre el “factor local” en las concentraciones de selecciones visitantes, pues cabe recordar que Inglaterra llega conociendo los desafíos de la altitud a más de 2 mil 200 metros en el Estadio Azteca, pero la cercanía de los aficionados podría sumar presión extra.

Revelan supuesto hotel de CDMX donde Inglaterra se hospedaría previo al México vs Inglaterra del Mundial 2026 (Especial)

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Fútbol ni la embajada británica han emitido declaraciones oficiales sobre la estancia confirmando al JW Marriott Santa Fe como su estancia, hotel que cuenta con sistemas de aislamiento acústico avanzados, por lo que cualquier intento de “ruido exterior” tendría un impacto limitado en el descanso de los jugadores.

La noticia se suma al ambiente previo al Mundial 2026, donde México busca sacar ventaja de jugar en casa contra Inglaterra, y los seguidores del Tri ya planean cómo hacer sentir el apoyo sin cruzar límites, mientras Inglaterra se enfoca en su preparación.