El Estado de México organizará sus propios festejos este domingo 5 de julio de 2026 por el México vs Inglaterra, con el fin de evitar aglomeraciones en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con lo informado, el México vs Inglaterra se trasmitirá en todas las explanadas municipales de:
- Ecatepec
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Chalco
- Valle de Chalco
- Chimalhuacán
- Ixtapaluca
- Texcoco
¿Qué actividades habrá en CDMX por el México vs Inglaterra? Evita aglomeraciones
Además del Estado de México, varias alcaldías de la CDMX han anunciado sus actividades de este domingo 5 de julio de 2026 por el México vs Inglaterra.
La dirección y la actividad son las siguientes:
- Venustiano Carranza, Utopía Eduardo Molina Orfebrería 38, colonia Michoacana: Los Askis y transmisión
- Iztacalco, Utopía Mixiuhca Viad. Río de la Piedad 6, colonia Granjas México: Sonideros y transmisión
- Iztapalapa, Central de Abasto Colonia Santa Martha Acatitla: Sonideros y transmisión
- Azcapotzalco, Parque Tezozómoc Hacienda del Rosario, colonia Ex el Rosario: Tierra de Coyote y Soberana Banda Niche
- Gustavo A. Madero, Campos Revolución Colonia Zona Escolar Oriente, 07239: Poder del Norte y transmisión
- Iztapalapa, Utopía Meyehualco Colonia Santa Cruz Meyehualco, 09290: Sonideros y transmisión
- Magdalena Contreras, Unidad Independencia Jarana, Independencia Batan Sur: Cumbia y banda.
- Tlalpan, Deportivo Vivanco Calle Moneda 64, colonia Tlalpan Centro I: Banda, sonideros y Rayito Colombiano
- Xochimilco, Deportivo Xochimilco Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tulyehualco: Toño Lizárraga y transmisión
- Álvaro Obregón, Parque La Bombilla Av. de la Paz A, colonia Chimalistac: Transmisión completa del Mundial
- Benito Juárez, Parque Las Américas Diag. San Antonio 1737, colonia Narvarte Oriente: Transmisión del partido
- Cuajimalpa, Deportivo San Mateo Tlaltenango C. Abasolo 16, colonia San Mateo Tlaltenango: Transmisión del partido
- Cuauhtémoc, Plaza Garibaldi Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro: Transmisión del partido
- Gustavo A. Madero, Deportivo Hermanos Galeana Av. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección: Transmisión del partido
- Miguel Hidalgo, Bajo Puente Tacuba (Parque Tacuba) Lago Gascasónica, San Diego Ocoyoacac: Transmisión del partido
- Coyoacán, Parque de la Consolación Av. Sta. Úrsula s/n, colonia Pedregal de Sta Úrsula Actividad: Por definir.
- Milpa Alta, Deportivo San Francisco Tecoxpa Cam. Viejo a San Francisco Tecoxpa, San Francisco Tecoxpa Actividad: Banda Guayacán
- Tláhuac, Bosque de Tláhuac Av. La Turba s/n, colonia Miguel Hidalgo: Fan Fest, sonideros y Banda Mera Mera
Las alcaldías por definir eventos son:
- Benito Juárez
- Cuajimalpa
- Coyoacán