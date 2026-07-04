El Estado de México organizará sus propios festejos este domingo 5 de julio de 2026 por el México vs Inglaterra, con el fin de evitar aglomeraciones en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con lo informado, el México vs Inglaterra se trasmitirá en todas las explanadas municipales de:

Ecatepec Naucalpan Nezahualcóyotl Chalco Valle de Chalco Chimalhuacán Ixtapaluca Texcoco

Edomex y CDMX organizará festejos por el México vs Inglaterra (Camila Ayala / Camila Ayala Benabib)

¿Qué actividades habrá en CDMX por el México vs Inglaterra? Evita aglomeraciones

Además del Estado de México, varias alcaldías de la CDMX han anunciado sus actividades de este domingo 5 de julio de 2026 por el México vs Inglaterra.

La dirección y la actividad son las siguientes:

Venustiano Carranza, Utopía Eduardo Molina Orfebrería 38, colonia Michoacana: Los Askis y transmisión

Iztacalco, Utopía Mixiuhca Viad. Río de la Piedad 6, colonia Granjas México: Sonideros y transmisión

Iztapalapa, Central de Abasto Colonia Santa Martha Acatitla: Sonideros y transmisión

Azcapotzalco, Parque Tezozómoc Hacienda del Rosario, colonia Ex el Rosario: Tierra de Coyote y Soberana Banda Niche

Gustavo A. Madero, Campos Revolución Colonia Zona Escolar Oriente, 07239: Poder del Norte y transmisión

Iztapalapa, Utopía Meyehualco Colonia Santa Cruz Meyehualco, 09290: Sonideros y transmisión

Magdalena Contreras, Unidad Independencia Jarana, Independencia Batan Sur: Cumbia y banda.

Tlalpan, Deportivo Vivanco Calle Moneda 64, colonia Tlalpan Centro I: Banda, sonideros y Rayito Colombiano

Xochimilco, Deportivo Xochimilco Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tulyehualco: Toño Lizárraga y transmisión

Álvaro Obregón, Parque La Bombilla Av. de la Paz A, colonia Chimalistac: Transmisión completa del Mundial

Benito Juárez, Parque Las Américas Diag. San Antonio 1737, colonia Narvarte Oriente: Transmisión del partido

Cuajimalpa, Deportivo San Mateo Tlaltenango C. Abasolo 16, colonia San Mateo Tlaltenango: Transmisión del partido

Cuauhtémoc, Plaza Garibaldi Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro: Transmisión del partido

Gustavo A. Madero, Deportivo Hermanos Galeana Av. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección: Transmisión del partido

Miguel Hidalgo, Bajo Puente Tacuba (Parque Tacuba) Lago Gascasónica, San Diego Ocoyoacac: Transmisión del partido

Coyoacán, Parque de la Consolación Av. Sta. Úrsula s/n, colonia Pedregal de Sta Úrsula Actividad: Por definir.

Milpa Alta, Deportivo San Francisco Tecoxpa Cam. Viejo a San Francisco Tecoxpa, San Francisco Tecoxpa Actividad: Banda Guayacán

Tláhuac, Bosque de Tláhuac Av. La Turba s/n, colonia Miguel Hidalgo: Fan Fest, sonideros y Banda Mera Mera

Las alcaldías por definir eventos son: