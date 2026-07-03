Javier Aguirre, entrenador de México, no está de acuerdo con e cambio de horario del partido del Tri ante Inglaterra.

Javier Aguirre declaró que ya fue informado del cambio, que pasa el partido México vs Inglaterra de las 18 horas a las 12 el domingo 5 de julio.

Fiel a su estilo, Aguirre expresó su malestar y aseguró que no está de acuerdo con la modificación en el horario.

“Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, FIFA manda y a tragar ajo y agua. Es como una patada en el estómago, hay que cambiar todo el plan, todo, todo el trabajo” Javier Aguirre, DT México

A Javier Aguirre no le pidieron su opinión

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Javier Aguirre confirmó que solo le avisaron del cambio de horario del partido México vs Inglaterra y eso lo tiene muy molesto.

“No me piden mi opinión, ni modo. “Me consultas, (digo) a las seis. Es mi casa, mi horario”, explicó Javier Aguirre.

En ese sentido, El Vasco explicó cómo puede afectar el cambio de horario del partido de México en la planeación del juego ante Inglaterra.

Aguirre externó preocupación porque el adelanto del partido podría impedir a alguno de sus jugadores llegar bien físicamente, ya que hay dos jugadores recuperándose de molestias y seis horas menos podrían afectarlos.

“La comida, la siesta, todo, parece una tontería pero no lo es, no es cosa menor. Puedo entender, pero a mi nadie me consultó y estoy bastante encabronado” Javier Aguirre, DT de México

¿Por qué se cambia el horario del partido México vs Inglaterra?

México vs Inglaterra cambiará de horario debido a que hay pronóstico de tormenta eléctrica en la Ciudad de México durante la tarde y noche del domingo 5 de julio.

Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional y Conagua contemplan lluvias fuertes para la tarde del domingo 5 de julio en la CDMX.

Para la noche, el reporte señala chubascos, con 60 por ciento de probabilidad.