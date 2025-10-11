Irlanda del Norte vs Alemania se miden en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos cuándo y dónde ver a la selección teutona.

Alemania ha repuntado en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, pero está obligado a vencer a Irlanda del Norte como visitante.

Irlanda del Norte vs Alemania: Hora para ver el partido de las eliminatorias europeas

Irlanda del Norte vs Alemania se enfrentan el lunes 13 de octubre de 2025, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A las 12:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Irlanda del Norte vs Alemania, con los teutones como visitantes.

Irlanda del Norte vs Alemania será uno de los 8 partidos que se jugarán el lunes 13 de octubre, en las eliminatorias mundialistas.

Irlanda del Norte vs Alemania: Canal para ver el partido de las eliminatorias europeas

La señal de la plataforma SKY Sports transmitirá el partido Irlanda del Norte vs Alemania, en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Partido: Irlanda del Norte vs Alemania

Fase: Eliminatoria europea para el Mundial 2026

Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: RClearer Twist National Stadium at Windsor Park

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó Alemania en su anterior partido en las eliminatorias mundilistas?

Alemania goleó 4-0 a Luxembrugo el viernes 10 de octubre jugando como local, para mejorar su posición en las eliminatorias europeas.

Alemania ha superado un inicio titubeante en las eliminatorias europeas para calificar el Mundial 2026, y ha demostrado que su nivel actual se acerca más al que le dio prestigio a nivel mundial.

Irlanda del Norte también ganó los tres puntos en su partido más reciente en las eliminatorias europeas, al derrotar 2-0 a Eslovaquia.

¿Cómo va el Grupo A de las eliminatorias europeas que integran Alemania e Irlanda del Norte?

La victoria de Alemania en su cancha sobre Luxemburgo, mantiene cerrado el Grupo A de las eliminatorias europeas.

Así va el Grupo A de las eliminatorias para el Mundial 2026: