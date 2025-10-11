Portugal vs Hungría se enfrentan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos el día, hora y canal para ver el partido de Cristiano Ronaldo.

El camino rumbo al Mundial 2026 continúa, y Portugal de Cristiano Ronaldo busca su cuarta victoria cuando reciba a Hungría en las eliminatorias europeas.

Portugal vs Hungría: Día para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

El martes 14 de octubre se miden Portugal vs Hungría, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como protagonista.

Portugal vs Hungría: Hora para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

El partido Portugal de Cristiano Ronaldo vs Hungría se jugará a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Portugal vs Hungría: Canal para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Portugal vs Irlanda, en las eliminatorias europeas.

Partido: Portugal vs Hungría

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio José Alvalade

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Portugal y Cristiano Ronaldo al partido de eliminatorias europeas vs Hungría?

Portugal de Cristiano Ronaldo ha ganado los tres partidos que ha disputado en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

En la pasada jornada de las eliminatorias mundialistas europeas, Portugal venció 1-0 a Irlanda jugando como local.

Cristiano Ronaldo desaprovechó la oportunidad de ser el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas, al fallar un penalti en la victoria de Portugal.

Cristiano Ronaldo sigue empatado con Carlos Ruiz, ambos con 39 anotaciones, como los máximos goleadores en eliminatorias mundialistas.

El gol del triunfo portugués llegó gracias a Raúl Neves, quien anotó al minuto 91 y permitió a los dirigidos por Roberto Martínez sumar tres puntos importantes.

Así marcha el Grupo F de las eliminatorias europeas que integran Portugal y Hungría

Portugal encabeza el Grupo F de las eliminatorias europeas, seguido por Hungría, su rival en la siguiente jornada.

Portugal | 9 puntos

Hungría | 4 puntos

Armenia | 3 puntos

Irlanda | 1 punto



