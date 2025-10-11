España vs Bulgaria se enfrentan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

El camino rumbo al Mundial 2026 sigue, y España va por su cuarta victoria cuando recibe a la selección de Bulgaria.

España vs Bulgaria: Fecha para ver el partido de las eliminatorias europeas

El martes 14 de octubre se miden España vs Bulgaria, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

España vs Bulgaria: Horario para ver el partido de las eliminatorias europeas

El partido España vs Bulgaria se jugará a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

España vs Bulgaria: ¿Dónde ver el partido de las eliminatorias europeas?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido España vs Bulgaria, en las eliminatorias europeas, el martes 14 de octubre.

Partido: España vs Bulgaria

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio José Zorrila

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega España al partido contra Bulgaria en las eliminatorias europeas?

En su anterior partido de eliminatorias europeas, España venció 2-0 a Georgia para sumar su tercera victoria rumbo al Mundial 2026.

Bulgaria, rival en turno de España, fue goleado como local por Turquía con un escandaloso 6-1, en su anterior aparición en las eliminatorias euoropeas.

España comanda el Grupo E de las eliminatorias europeas:

España | 9 puntos

Turquía | 6 puntos

Georgia | 3 puntos

Bulgaria | 0 puntos

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial, objetivo rumbo al que España camina con firmeza.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.