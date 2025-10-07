Hoy martes 7 de octubre se juega el México vs Chile, uno de los duelos estelares en los octavos de final del Mundial Sub-20; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

México avanzó como segundo lugar de su sector, en el llamado Grupo de la Muerte que compartió con Marruecos, España y Brasil.

Por su parte, Chile avanzó de milagro, gracias al criterio de menor número de tarjetas amarillas en los tres partidos disputados en la fase de grupos.

México parte como favorito ante Chile por lo mostrado en la cancha; sin embargo, la localía del conjunto andino puede cambiar la situación.

México vs Chile: Listas las alineaciones para el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ya se dieron a conocer las alineaciones para el duelo México vs Chile, correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20.

Alineación México:

Emmanuel Ochoa

Diego Ochoa

Rodrigo Pachuca

Everardo López

Elías Montiel

Iker Fimbres

Alexei Domínguez

Diego Sánchez

Ober Vargas

Gilberto Mora

Tahiel Jiménez

#Sub20 | ¡Esta es nuestra alineación! ✅



Ellos son los XI elegidos por el profe Arce para enfrentar a Chile en la Copa del Mundo. 🏆#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/etPSyYYlu2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

Alineación Chile: