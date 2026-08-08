A través de sus redes sociales, el Real Madrid y su junta directiva dieron sus condolencias por la muerte de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi.

En su comunicado, el Real Madrid lamentó la muerte de Jorge Messi, de 68 años, quien fue figura clave en el desarrollo de la carrera de Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de la historia.

Jorge Messi murió la noche de este viernes 7 de agosto sin que se hayan precisado las causas de tal acontecimiento. Lo que se sabe es que arrastraba problemas de salud de por lo menos un año atrás.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz Real Madrid

Messi está de luto: muere su padre Jorge Messi a los 68 años (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

FC Barcelona se une al Real Madrid y lamenta muerte de Jorge Messi

Como era de esperarse, el FC Barcelona, club donde debutó Lionel Messi, también expresó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi.

El presidente y la junta directiva expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, para del jugador y leyenda del Barcelona, Lionel Messi FC Barcelona

Asimismo, el conjunto culé agradeció a Jorge Messi por confiar el desarrollo de su hijo, y es que Lionel Messi llegó con tan solo 13 años al club.

Jorge Messi, un guía para Lionel Messi

La familia de Messi tiene sus orígenes en la clase trabajadora, por ende, Jorge Messi tuvo que pasar por largas jornadas de trabajo para mantener a su familia, de ahí que haya sido un ejemplo para Lionel.

Además de fungir como su representante, Jorge Messi solía ser la figura más cercana al astro argentino en los momentos de mayor apremio deportivo.