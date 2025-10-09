México se mide en partido amistoso ante Colombia el sábado 11 de octubre; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del juego del Tri en la Fecha FIFA.

México, dirigido por Javier Aguirre, sigue su preparación con la mente puesta en el Mundial 2026, así que enfrentará dos partidos amistosos en la Fecha FIFA del mes de octubre, empezando ante Colombia.

México vs Colombia: Pronóstico del partido de Fecha FIFA

El pronóstico del partido México vs Colombia en la Fecha FIFA es empate a dos goles en la cancha del AT&T Stadium.

México vs Colombia: Posibles alineaciones del partido de Fecha FIFA

Javier Aguirre, DT de México, pondrá esta posible alineación ante Colombia.

Luis Ángel Malagón Jorge Sánchez César Montes Johan Vásquez Jesús Gallardo Carlos Rodríguez Erik Lira Marcel Ruiz Hirving Lozano Santiago Giménez Alexis Vega

Colombia pondrá esta posible alineación contra México, con varios futbolistas que juegan en la Liga MX.

Kevin Mier Daniel Muñoz Davinson Sánchez Jhon Lucumí Álvaro Angulo Richard Ríos Jefferson Lerma Kevin Castaño James Rodríguez Luis Suárez Luis Díaz

México vs Colombia: Hora y canal para ver el partido amistoso del Tri el sábado 11 de octubre

A las 19 horas, México se medirá ante Colombia en el partido amistoso de la Fecha FIFA, el sábado 11 de octubre.

La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5, TUDN y Azteca Deportes Network, transmitirán el partido México vs Colombia, como parte de la Fecha FIFA.

Partido: México vs Colombia

Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: ViX Premium, Canal 7, Canal 5, TUDN y Azteca Deportes Network

¿Qué jugadores de México fueron convocados para el partido amistoso vs Colombia?

Javier Aguirre y su cuerpo técnico sigan afinando detalles al frente de la Selección Mexicana, consolidando el plantel y probando variantes frente a rivales de alto nivel internacional.

De cara al partido amistoso contra Colombia, México convocó a los siguientes jugadores:

Porteros

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Defensas

Mateo Chávez

Ramón Juárez

Israel Reyes

Kevin Álvarez

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Orbelín Pineda

Alexis Gutiérrez

Érick Sánchez

Erik Lira

Carlos Rodríguez

Luis Romo

Marcel Ruiz

Delanteros

Diego Laínez

Santiago Giménez

Julián Quiñones

German Berterame

César Huerta

Hirving Lozano

Alexis Vega

¿Contra qué otra selección jugará México en esta Fecha FIFA?

Después de enfrentar a Colombia en su primer partido de esta Fecha FIFA, México se encontrarán con la selección de Ecuador, en el segundo partido programado para el Tricolor.

La cita de México con la selección de Ecuador será el martes 14 de octubre de 2025, con el Estadio Akron de Guadalajara como sede del cotejo.