Portland vs Puebla se encaran en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a 20:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Portland vs Puebla

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Transmisión: Apple TV

Portland vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Portland vs Puebla.

Portland vs Puebla: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El partido Portland vs Puebla podrá verse a las 20:30 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Partido: Portland vs Puebla

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Transmisión: Apple TV

Puebla empató con Chivas previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (Brandon / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Portland y Puebla a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El Portland Timbers es octavo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 24 puntos, y es ligero favorito ante Puebla en la Leagues Cup 2026.

Puebla ha tenido un regular inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX y llega al partido ante Portland tras empatar con Chivas.