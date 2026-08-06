Portland vs Puebla se encaran en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a 20:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Portland vs Puebla
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Apple TV
Portland vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido Portland vs Puebla.
Portland vs Puebla: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El partido Portland vs Puebla podrá verse a las 20:30 horas en la Leagues Cup 2026.
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Apple TV transmite el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
- Partido: Portland vs Puebla
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Portland y Puebla a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El Portland Timbers es octavo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 24 puntos, y es ligero favorito ante Puebla en la Leagues Cup 2026.
Puebla ha tenido un regular inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX y llega al partido ante Portland tras empatar con Chivas.