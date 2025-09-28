Ya comenzó el Mundial Sub-20 celebrado en Chile, fueron tres partidos que se jugaron este primer día, 27 de septiembre, pero en el Corea del Sur vs Ucrania se estrenó la tarjeta de desafío al VAR.

Así es, pero antes de que veamos lo que ocurrió en este partido del Mundial Sub-20, tenemos que explicar que es esta tarjeta verde que implementó la FIFA.

Ya era hora. Al fiel estilo de la NFL, de las Grandes Ligas o del tenis, los entrenadores de los equipos podrán hacer un desafío al VAR para ciertas jugadas que crean que puedan modificar la decisión del silbante.

Serán para goles, penales, tarjetas rojas directas o errores en la identidad del jugador cuando amonestan o expulsan. Cada equipo tendrá 2 oportunidades de usar su tarjeta, y aquí no pasa nada si es que no gana el desafío, tiene las mismas chances.

Mundial Sub-20 hace historia: Así fue la primera tarjeta de desafio al VAR

Esta tarjeta verde no es nueva, la FIFA la implementó por primera vez en el Mundial Sub-20 Femenino y en la Copa Juvenil Blue Stars. Ahora en este Mundial Sub-20 se utilizó en el Corea del Sur vs Ucrania.

En una jugada en el minuto 36, el árbitro no marcó un penal. El entrenador de la Selección de Corea del Sur entregó la tarjeta verde por lo que el silbante tuvo que ir al VAR a checarla.

Parecía que iba a cambiar su decisión, pero al final la mantuvo y se quedó con una tarjeta nada más. Al final, los de Ucrania ganaron el partido 2 por 1.

¡Histórico! Debuta en el Mundial Sub-20 la tarjeta de desafío al VAR#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/qubd0aVFow — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2025

¿Cuándo comienza la participación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra en el grupo de la muerte en el Mundial Sub-20. Su primer partido de grupos será contra Brasil, luego España y finalmente Marruecos.

Aunque se debe decir que esta Selección Mexicana Sub-20 ilusiona mucho más que la mayor. Va con grandes promesas como Gilberto Mora, Elias Montiel, Hugo Camberos y muchos otros.